Хабиб сфотографировался с Буффоном

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым вратарем Джанлуиджи Буффоном. Чемпион UFC приехал на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» по приглашению парижского клуба и после игры побывал в раздевалке «ПСЖ». «Легендарный Джануиджи Буффон», — подписал фото Хабиб.

Нурмагомедов перед игрой дал интервью твиттеру «ПСЖ», в котором угадал точный счет матча.



Хабиб первый раз побывал в Париже. В столице Франции он также сделал фото на фоне Эйфелевой башни.