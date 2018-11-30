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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб сфотографировался с Буффоном

Две легенды.

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Источник: AP 2018

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым вратарем Джанлуиджи Буффоном.

Чемпион UFC приехал на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» по приглашению парижского клуба и после игры побывал в раздевалке «ПСЖ».

«Легендарный Джануиджи Буффон», — подписал фото Хабиб.

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Нурмагомедов перед игрой дал интервью твиттеру «ПСЖ», в котором угадал точный счет матча.

Хабиб первый раз побывал в Париже. В столице Франции он также сделал фото на фоне Эйфелевой башни.

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Андрей Санталов

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