Хабиб сфотографировался с Буффоном
Две легенды.
Две легенды.
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым вратарем Джанлуиджи Буффоном.
Чемпион UFC приехал на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» по приглашению парижского клуба и после игры побывал в раздевалке «ПСЖ».
«Легендарный Джануиджи Буффон», — подписал фото Хабиб.
Нурмагомедов перед игрой дал интервью твиттеру «ПСЖ», в котором угадал точный счет матча.
Хабиб первый раз побывал в Париже. В столице Франции он также сделал фото на фоне Эйфелевой башни.
Андрей Санталов