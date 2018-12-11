Мини-путеводители по Гельзенкирхену, Мадриду, Вильярреалю, Севилье и Праге, где ждут российских футбольных болельщиков в декабре

«Шальке 04» — «Локомотив» (11 декабря, 20:55)
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Один из самых значимых памятников немецкой послевоенной архитектуры — здание Рурского музыкального театра, построенного в 1959 году. Его фасад выполнен из 4500 квадратных метров стекла. Понаблюдать за происходящим в фойе можно прямо с улицы.
Культурным центром Гельзенкирхена считается замок Орст. Первое упоминание о нем относится к далекому 1282 году. С этого времени он был дважды уничтожен пожаром и отстроен заново. В XX веке город чуть было не лишился этой достопримечательности — в полуразрушенном замке работали кулинарные заведения и дискотеки, что не добавляло ему свежести. К счастью, Обществу защиты замка Орст удалось добиться его выкупа в муниципальную собственность и восстановления. Больше информации об истории и архитектуре замка Орст можно узнать, посетив открытый в нем музей.
Также стоит увидеть замок Берге и прогуляться по его парку. Дата его постройки неизвестна, но в конце XIII века им уже владел рыцарь Дитрих фон Берге. Сегодня отреставрированный замок выглядит как в 1788 году, после масштабной перестройки. В свое время здесь гостил сам Наполеон Бонапарт.
И обязательно посетите необычный зоопарк «Зум — мир приключений». Животные здесь живут не в клетках, а в специальных открытых зонах с естественными условиями обитания. Зоопарк разделен на три части: «Аляска», «Африка» и «Азия». Пожалуй, нигде вы так близко не увидите львов, жирафов, шимпанзе, страусов и других представителей фауны.
«Реал Мадрид» — ЦСКА (12 декабря, 20:55)
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Начните знакомство с городом с начала, то есть с нулевого километра. Бронзовая плита с обозначением этого места вмонтирована в тротуар площади Пуэрта-дель-Соль (в переводе с испанского — «Ворота солнца». Часы на расположенном здесь здании почты 1761 года постройки возвещают о наступлении Нового года (сейчас в здании располагается Правительство автономной области Мадрид). Также на площади находится Академия художеств, где учились Пабло Пикассо и Сальвадор Дали, и бронзовый символ города — статуя «Медведь и земляничное дерево».
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55Реал-ЦСКА-
Почувствовать себя особой голубых кровей можно, отправившись на экскурсию в королевский дворец. Его строительство продолжалось почти 30 лет и завершилось в 1764 году. Роскошные интерьеры, коллекции живописи и оружия — каждый найдет для себя что-то интересное. Если останется время, стоит прогуляться по прилегающим паркам — Кампо дель Моро и садам Сабатини.
В Мадриде расположен один из самых крупных и посещаемых музеев европейского изобразительного искусства с впечатляющей коллекций экспонатов. Речь, конечно, о музее Прадо. Его здание само по себе уже памятник позднего классицизма, но ограничиваться его созерцанием не стоит. Футбол футболом, а возможность увидеть своими глазами работы Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Гойи и других великих мастеров упускать никак нельзя.
Отдельного внимания заслуживает железнодорожный вокзал Аточа. Что интересного может быть на вокзале? На этом — много чего! Например, тропический сад и пруд с черепахами.
«Вильярреал» — «Спартак» (13 декабря, 20:55)
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Пожалуй, главной достопримечательностью Вильярреала является местный футбольный клуб. Но и помимо стадиона здесь есть что посмотреть.
В этом небольшом испанском городе расположено множество впечатляющих религиозных сооружений. Например, церковь Святого Хайме. Ее здание, строившееся более 20 лет (с 1752 по 1779 год) сочетает в себе элементы барочной и неоклассической архитектуры.
Базилика Святого Байлона построена не так давно — в 1939 году (старое здание разрушила гражданская война) — но тоже заслуживает внимания. В центре ее часовни стоит саркофаг, в котором покоится монах Паскуаль Байлон, причисленный к лику святых.
Если останется время, стоит увидеть монастырь Кармен, построенный в середине XVII века. Раньше он был женским, а сегодня тут живут монахи-францисканцы.
«Севилья» — «Краснодар» (13 декабря, 20:55)
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В Севилье находится один из крупнейших христианских соборов мира — собор Мария-де-ла-Седе. Он возведен на месте мечети, строительство продолжалось больше ста лет — с 1401 по 1519 год. Есть версия, что крест Севильского кафедрального собора выполнен из первого золота, которое Христофор Колумб привез из Америки. А еще здесь хранится оригинал «Книги пророчеств» Колумба (написана в 1504 году).
Популярное туристическое место Севильи — «Дом Пилата» — да-да, того самого. Считается, что он является копией дворца Понтия Пилата. Свое название дом получил от одного из хозяев после его паломничества в Иерусалим.
Локация для поклонников «Игры престолов» — Севильский Алькасар. Тут снимались дворцовые сцены Дорна. Почти семь столетий алькасар был дворцом испанских королей, а сегодня это официальная резиденция королевской семьи в городе. Дворец построен в XIV веке.
И еще одно кинематографичное место — площадь Испании, где снимали «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов». Она появилась на карте Севильи в 1929 году в преддверии Иберо-Американской выставки. Не отказывайте себе в удовольствии прогуляться по ней в ожидании увлекательных футбольных баталий. В большой фонтан в центре площади можно бросить монетку на удачу (ну и чтобы вернуться в этот прекрасный город).
«Славия» — «Зенит» (13 декабря, 23:00)
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Прага — один из самых красивых городов Европы. Восхищаться и делать фотографии здесь можно буквально на каждом шагу.
Нельзя побывать в чешской столице и не прогуляться по знаменитому Карлову мосту, построенному еще в Средние века и соединяющему два района города: Мала-Страна и Старе-Место. По всей длине (520 м) его украшают 30 скульптур.
Добравшись до района Старе-Место, обязательно пройдитесь по старинной Староместской площади. Окружающие ее здания представляют несколько архитектурных стилей: готика, ренессанс, барокко и рококо. На площади расположено множество достопримечательностей: городская ратуша с астрономическими часами, памятник Яну Гусу, дворец Кинских и другие. Самое древнее здание — «Дом у каменного колокола».
Собор Святого Вита, Вацлава и Войтеха — самый крупный кафедральный собор Праги. Его строительство началось в XIV веке, а завершилось лишь в XX веке. Шедевр европейской готической архитектуры привлекает множество туристов. Величественное здание собора с уходящими в небо шпилями никого не оставит равнодушным, как и внутреннее убранство с изысканными витражами и мозаиками.
В Праге находится один из крупнейших зоопарков в Европе. Его площадь — 60 гектаров, а количество посетителей в год — более миллиона. Здесь вас ждут обезьяны, жирафы, пантеры, вараны и многие другие животные, среди которых галапагосские черепахи, которых вы не увидите больше ни в одном зоопарке мира.
Скачать карты городов, работающие даже в режиме офлайн, можно в приложении MAPS.ME.