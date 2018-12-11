Мини-путеводители по Гельзенкирхену, Мадриду, Вильярреалю, Севилье и Праге, где ждут российских футбольных болельщиков в декабре

«Шальке 04» — «Локомотив» (11 декабря, 20:55)

Гельзенкирхен, Германия

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BamKMAhl5eQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BamKMAhl5eQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BamKMAhl5eQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gelsenkirchen City (@gelsencity)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-23T15:52:39+00:00">23 Окт 2017 в 8:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из самых значимых памятников немецкой послевоенной архитектуры — здание Рурского музыкального театра, построенного в 1959 году. Его фасад выполнен из 4500 квадратных метров стекла. Понаблюдать за происходящим в фойе можно прямо с улицы.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 - Локомотив -

Культурным центром Гельзенкирхена считается замок Орст. Первое упоминание о нем относится к далекому 1282 году. С этого времени он был дважды уничтожен пожаром и отстроен заново. В XX веке город чуть было не лишился этой достопримечательности — в полуразрушенном замке работали кулинарные заведения и дискотеки, что не добавляло ему свежести. К счастью, Обществу защиты замка Орст удалось добиться его выкупа в муниципальную собственность и восстановления. Больше информации об истории и архитектуре замка Орст можно узнать, посетив открытый в нем музей.

Также стоит увидеть замок Берге и прогуляться по его парку. Дата его постройки неизвестна, но в конце XIII века им уже владел рыцарь Дитрих фон Берге. Сегодня отреставрированный замок выглядит как в 1788 году, после масштабной перестройки. В свое время здесь гостил сам Наполеон Бонапарт.

И обязательно посетите необычный зоопарк «Зум — мир приключений». Животные здесь живут не в клетках, а в специальных открытых зонах с естественными условиями обитания. Зоопарк разделен на три части: «Аляска», «Африка» и «Азия». Пожалуй, нигде вы так близко не увидите львов, жирафов, шимпанзе, страусов и других представителей фауны.

«Реал Мадрид» — ЦСКА (12 декабря, 20:55)

Мадрид, Испания

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrPiYAbnTBZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrPiYAbnTBZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrPiYAbnTBZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vito Jesus Pantaleo (@satiro_danzante)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-11T09:55:10+00:00">11 Дек 2018 в 1:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начните знакомство с городом с начала, то есть с нулевого километра. Бронзовая плита с обозначением этого места вмонтирована в тротуар площади Пуэрта-дель-Соль (в переводе с испанского — «Ворота солнца». Часы на расположенном здесь здании почты 1761 года постройки возвещают о наступлении Нового года (сейчас в здании располагается Правительство автономной области Мадрид). Также на площади находится Академия художеств, где учились Пабло Пикассо и Сальвадор Дали, и бронзовый символ города — статуя «Медведь и земляничное дерево».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Почувствовать себя особой голубых кровей можно, отправившись на экскурсию в королевский дворец. Его строительство продолжалось почти 30 лет и завершилось в 1764 году. Роскошные интерьеры, коллекции живописи и оружия — каждый найдет для себя что-то интересное. Если останется время, стоит прогуляться по прилегающим паркам — Кампо дель Моро и садам Сабатини.

В Мадриде расположен один из самых крупных и посещаемых музеев европейского изобразительного искусства с впечатляющей коллекций экспонатов. Речь, конечно, о музее Прадо. Его здание само по себе уже памятник позднего классицизма, но ограничиваться его созерцанием не стоит. Футбол футболом, а возможность увидеть своими глазами работы Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Гойи и других великих мастеров упускать никак нельзя.

Отдельного внимания заслуживает железнодорожный вокзал Аточа. Что интересного может быть на вокзале? На этом — много чего! Например, тропический сад и пруд с черепахами.

«Вильярреал» — «Спартак» (13 декабря, 20:55)

Вильярреал, Испания

Пожалуй, главной достопримечательностью Вильярреала является местный футбольный клуб. Но и помимо стадиона здесь есть что посмотреть.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

В этом небольшом испанском городе расположено множество впечатляющих религиозных сооружений. Например, церковь Святого Хайме. Ее здание, строившееся более 20 лет (с 1752 по 1779 год) сочетает в себе элементы барочной и неоклассической архитектуры.

Базилика Святого Байлона построена не так давно — в 1939 году (старое здание разрушила гражданская война) — но тоже заслуживает внимания. В центре ее часовни стоит саркофаг, в котором покоится монах Паскуаль Байлон, причисленный к лику святых.

Если останется время, стоит увидеть монастырь Кармен, построенный в середине XVII века. Раньше он был женским, а сегодня тут живут монахи-францисканцы.

«Севилья» — «Краснодар» (13 декабря, 20:55)

Севилья, Испания

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrNiNcOjx72/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrNiNcOjx72/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrNiNcOjx72/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sevilla (@sevillaciudad)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-10T15:15:15+00:00">10 Дек 2018 в 7:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Севилье находится один из крупнейших христианских соборов мира — собор Мария-де-ла-Седе. Он возведен на месте мечети, строительство продолжалось больше ста лет — с 1401 по 1519 год. Есть версия, что крест Севильского кафедрального собора выполнен из первого золота, которое Христофор Колумб привез из Америки. А еще здесь хранится оригинал «Книги пророчеств» Колумба (написана в 1504 году).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 13.12.2018, 20:55 Севилья - Краснодар -

Популярное туристическое место Севильи — «Дом Пилата» — да-да, того самого. Считается, что он является копией дворца Понтия Пилата. Свое название дом получил от одного из хозяев после его паломничества в Иерусалим.

Локация для поклонников «Игры престолов» — Севильский Алькасар. Тут снимались дворцовые сцены Дорна. Почти семь столетий алькасар был дворцом испанских королей, а сегодня это официальная резиденция королевской семьи в городе. Дворец построен в XIV веке.

И еще одно кинематографичное место — площадь Испании, где снимали «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов». Она появилась на карте Севильи в 1929 году в преддверии Иберо-Американской выставки. Не отказывайте себе в удовольствии прогуляться по ней в ожидании увлекательных футбольных баталий. В большой фонтан в центре площади можно бросить монетку на удачу (ну и чтобы вернуться в этот прекрасный город).

«Славия» — «Зенит» (13 декабря, 23:00)

Прага, Чехия

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrN_YWhl5mm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrN_YWhl5mm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrN_YWhl5mm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Prague | Official tour guide (@pragueworld)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-10T19:30:09+00:00">10 Дек 2018 в 11:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прага — один из самых красивых городов Европы. Восхищаться и делать фотографии здесь можно буквально на каждом шагу.

Нельзя побывать в чешской столице и не прогуляться по знаменитому Карлову мосту, построенному еще в Средние века и соединяющему два района города: Мала-Страна и Старе-Место. По всей длине (520 м) его украшают 30 скульптур.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 13.12.2018, 23:00 Славия Пр - Зенит -

Добравшись до района Старе-Место, обязательно пройдитесь по старинной Староместской площади. Окружающие ее здания представляют несколько архитектурных стилей: готика, ренессанс, барокко и рококо. На площади расположено множество достопримечательностей: городская ратуша с астрономическими часами, памятник Яну Гусу, дворец Кинских и другие. Самое древнее здание — «Дом у каменного колокола».

Собор Святого Вита, Вацлава и Войтеха — самый крупный кафедральный собор Праги. Его строительство началось в XIV веке, а завершилось лишь в XX веке. Шедевр европейской готической архитектуры привлекает множество туристов. Величественное здание собора с уходящими в небо шпилями никого не оставит равнодушным, как и внутреннее убранство с изысканными витражами и мозаиками.

В Праге находится один из крупнейших зоопарков в Европе. Его площадь — 60 гектаров, а количество посетителей в год — более миллиона. Здесь вас ждут обезьяны, жирафы, пантеры, вараны и многие другие животные, среди которых галапагосские черепахи, которых вы не увидите больше ни в одном зоопарке мира.