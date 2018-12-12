Ван Дейк: Подкат на Мертенсе не был плохим. Я сыграл в мяч, попал по ноге, но это футбол
А Анчелотти считает, что за такое надо удалять.
А Анчелотти считает, что за такое надо удалять.
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк оценил свой подкат против форварда «Наполи» Дриса Мертенса в матче Лиги чемпионов.
На 13-й минуте голландец сыграл на опережение в мяч, а затем въехал в ногу бельгийца.
«Вообще не считаю, что это был плохой подкат. К сожалению, я задел его, но я никогда не пошел в подкат с целью травмировать игрока.
Я сыграл в мяч, и, понятно, на влажном газоне нога проскользила дальше, я попал по ноге, но это футбол.
К сожалению, я пропущу первый матч
После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, сославшись на повтор эпизода, сказал, что по его мнению за такое надо удалять.
Ван Дейк получил желтую карточку от словенского арбитра Дамира Скомины и теперь пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Андрей Санталов
|Юрген Клопп
|Карло Анчелотти
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)