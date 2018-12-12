Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Виктория Пл
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
8Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Ван Дейк: Подкат на Мертенсе не был плохим. Я сыграл в мяч, попал по ноге, но это футбол

А Анчелотти считает, что за такое надо удалять.

Наверх

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк оценил свой подкат против форварда «Наполи» Дриса Мертенса в матче Лиги чемпионов.

На 13-й минуте голландец сыграл на опережение в мяч, а затем въехал в ногу бельгийца.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вообще не считаю, что это был плохой подкат. К сожалению, я задел его, но я никогда не пошел в подкат с целью травмировать игрока.

Я сыграл в мяч, и, понятно, на влажном газоне нога проскользила дальше, я попал по ноге, но это футбол.

К сожалению, я пропущу первый матч плей-офф из-за желтой карточки. Узнал об этом после игры, так что был расстроен этой новостью. Но в команде есть кем заменить меня", — сообщил ван Дейк.

После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, сославшись на повтор эпизода, сказал, что по его мнению за такое надо удалять.

Ван Дейк получил желтую карточку от словенского арбитра Дамира Скомины и теперь пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

Ливерпуль 1:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
11.12.2018, 23:00 Зрители: 52015 Групповой турнир: Группа C Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Карло Анчелотти
Голы
34′ Мохамед Салах (Дж. Милнер) 11
Составы
Алиссон 13
90+1′ Эндрю Робертсон 26
13′ Виргил ван Дейк 4
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
83′ Мохамед Салах 11
90+3′ Садио Мане 10
90′ Трент Александр-Арнолд 66
Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Фабинью 3
79′ Роберту Фирмину 9
Наби Кейта 8
25 Давид Оспина
19 Никола Максимович
26 Калиду Кулибали 40′
33 Рауль Альбиоль
5 Маркес Лоурейру Аллан
17 Марек Хамшик (к)
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
6 Мариу Руй 70′
31 Фаузи Гулям
8 Фабиан Руис 62′
20 Петр Зелиньски
14 Дрис Мертенс 67′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
3 Угловые 3
16 Фолы 6
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российская фигуристка госпитализирована с пневмонией
Шарапова рассказала о самом неожиданном повороте в своей карьере
Стали известны главные аутсайдеры рейтинга КХЛ
«Авангард» в следующем сезоне снова не сыграет в Омске
ЦСКА договорился о контракте с внуком Владислава Третьяка
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с мадридским «Реалом»
Авербух назвал главную интригу предстоящего чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь