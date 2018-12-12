Ван Дейк: Подкат на Мертенсе не был плохим. Я сыграл в мяч, попал по ноге, но это футбол

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк оценил свой подкат против форварда «Наполи» Дриса Мертенса в матче Лиги чемпионов.

На 13-й минуте голландец сыграл на опережение в мяч, а затем въехал в ногу бельгийца.

«Вообще не считаю, что это был плохой подкат. К сожалению, я задел его, но я никогда не пошел в подкат с целью травмировать игрока.

Я сыграл в мяч, и, понятно, на влажном газоне нога проскользила дальше, я попал по ноге, но это футбол.

К сожалению, я пропущу первый матч плей-офф из-за желтой карточки. Узнал об этом после игры, так что был расстроен этой новостью. Но в команде есть кем заменить меня", — сообщил ван Дейк.

После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, сославшись на повтор эпизода, сказал, что по его мнению за такое надо удалять.

Ван Дейк получил желтую карточку от словенского арбитра Дамира Скомины и теперь пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.