«Реал» потерпел худшее поражение дома в еврокубках

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«Реал Мадрид», проиграв ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» 0:3, потерпел худшее поражение дома в еврокубках.

До этого худшим считался проигрыш «Баварии» в 2000 году — 2:4. Всего «Реал» 8 раз уступал дома с разницей в два мяча, в том числе «сливочные» проиграли «Спартаку» в 1991 году — 1:3.

Больше ЦСКА в таких матчах на «Бернабеу» забили только «Бавария» и «Шальке» (в 2015-м) — по 4 гола.

«Я извиняюсь, мы уже вышли из группы с первого места и хотели завершить этот этап хорошим матчем, но это не получилось», — сказал после игры главный тренер «Реала» Сантьяго Солари.