«Реал» потерпел худшее поражение дома в еврокубках
ЦСКА попал в историю.
ЦСКА попал в историю.
«Реал Мадрид», проиграв ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» 0:3, потерпел худшее поражение дома в еврокубках.
До этого худшим считался проигрыш «Баварии» в 2000 году — 2:4. Всего «Реал» 8 раз уступал дома с разницей в два мяча, в том числе «сливочные» проиграли «Спартаку» в 1991 году — 1:3.
Больше ЦСКА в таких матчах на «Бернабеу» забили только «Бавария» и «Шальке» (в 2015-м) — по 4 гола.
«Я извиняюсь, мы уже вышли из группы с первого места и хотели завершить этот этап хорошим матчем, но это не получилось», — сказал после игры главный тренер «Реала» Сантьяго Солари.
Андрей Санталов
|Сантьяго Солари
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)