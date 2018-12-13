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13ЦСКА разгромил мадридский «Реал»
14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» потерпел худшее поражение дома в еврокубках

ЦСКА попал в историю.

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13
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13
фотографий

«Реал Мадрид», проиграв ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» 0:3, потерпел худшее поражение дома в еврокубках.

До этого худшим считался проигрыш «Баварии» в 2000 году — 2:4. Всего «Реал» 8 раз уступал дома с разницей в два мяча, в том числе «сливочные» проиграли «Спартаку» в 1991 году — 1:3.

Больше ЦСКА в таких матчах на «Бернабеу» забили только «Бавария» и «Шальке» (в 2015-м) — по 4 гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я извиняюсь, мы уже вышли из группы с первого места и хотели завершить этот этап хорошим матчем, но это не получилось», — сказал после игры главный тренер «Реала» Сантьяго Солари.

Андрей Санталов

Реал 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
12.12.2018, 20:55 Зрители: 51636 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов (А. Сигурдссон) 37′
42 Георгий Щенников 43′
17 Арнор Сигурдссон (Н. Влашич) 73′
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Хесус Вальехо 3
Хави Санчес 31
Франсиско Роман Иско 22
90+3′ Федерико Вальверде 15
Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
74′ Марселу (к) 12
Даниэль Карвахаль 2
58′ Маркос Льоренте 18
Тони Кроос 8
45′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 78′
8 Никола Влашич
25 Кристиян Бистрович
98 Иван Обляков 89′
20 Константин Кучаев
9 Федор Чалов 84′
11 Абель Эрнандес
17 Арнор Сигурдссон 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
10 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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