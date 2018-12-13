Болельщики «Реала» освистали Марсело и Иско в матче с ЦСКА

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.

Игроки «Реала» Марсело и Иско услышали свист в свой адрес в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

При этом Иско по ходу игры выразил недовольство таким поведением фанов команды.

Марсело сообщил, что спокойно реагирует на критику болельщиков.

«До плей-офф еще далеко. Мы всегда должны прибавлять и играть с большей самоотдачей. Надо выходить с мотивацией на «Сантьяго Бернабеу» и показывать свой уровень. Мы хотели выиграть этот матч, но пропустили три гола, это непозволительно.

Тяжело сейчас не только Иско. Болельщики недовольны, ясно, что мы должны играть по-другому.

У болельщиков есть право освистывать игроков. Меня тоже освистали. Иско это неприятно — так же, как и мне. Нам надо лучше работать, чтобы такое не повторилось.

Когда играешь за «Мадрид», ты должен бороться до конца. Мы не сдавались, но с 0:3 сложно отыграться.

Я хотел передать капитанскую повязка Иско, но он сказал, чтобы я отдал ее Карвахалю. Не знаю почему", — сказал Марсело.