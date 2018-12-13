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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Реала» освистали Марсело и Иско в матче с ЦСКА

Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.

Игроки «Реала» Марсело и Иско услышали свист в свой адрес в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

При этом Иско по ходу игры выразил недовольство таким поведением фанов команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марсело сообщил, что спокойно реагирует на критику болельщиков.

«До плей-офф еще далеко. Мы всегда должны прибавлять и играть с большей самоотдачей. Надо выходить с мотивацией на «Сантьяго Бернабеу» и показывать свой уровень. Мы хотели выиграть этот матч, но пропустили три гола, это непозволительно.

Тяжело сейчас не только Иско. Болельщики недовольны, ясно, что мы должны играть по-другому.

У болельщиков есть право освистывать игроков. Меня тоже освистали. Иско это неприятно — так же, как и мне. Нам надо лучше работать, чтобы такое не повторилось.

Когда играешь за «Мадрид», ты должен бороться до конца. Мы не сдавались, но с 0:3 сложно отыграться.

Я хотел передать капитанскую повязка Иско, но он сказал, чтобы я отдал ее Карвахалю. Не знаю почему", — сказал Марсело.

Андрей Санталов

Реал 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
12.12.2018, 20:55 Зрители: 51636 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов (А. Сигурдссон) 37′
42 Георгий Щенников 43′
17 Арнор Сигурдссон (Н. Влашич) 73′
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Хесус Вальехо 3
Хави Санчес 31
Франсиско Роман Иско 22
90+3′ Федерико Вальверде 15
Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
74′ Марселу (к) 12
Даниэль Карвахаль 2
58′ Маркос Льоренте 18
Тони Кроос 8
45′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 78′
8 Никола Влашич
25 Кристиян Бистрович
98 Иван Обляков 89′
20 Константин Кучаев
9 Федор Чалов 84′
11 Абель Эрнандес
17 Арнор Сигурдссон 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
10 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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