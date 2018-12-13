Болельщики «Реала» освистали Марсело и Иско в матче с ЦСКА
Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.
Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.
Ветераны «Мадрида» не в лучшей форме.
Игроки «Реала» Марсело и Иско услышали свист в свой адрес в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).
При этом Иско по ходу игры выразил недовольство таким поведением фанов команды.
Марсело сообщил, что спокойно реагирует на критику болельщиков.
«До
Тяжело сейчас не только Иско. Болельщики недовольны, ясно, что мы должны играть
У болельщиков есть право освистывать игроков. Меня тоже освистали. Иско это неприятно — так же, как и мне. Нам надо лучше работать, чтобы такое не повторилось.
Когда играешь за «Мадрид», ты должен бороться до конца. Мы не сдавались, но с 0:3 сложно отыграться.
Я хотел передать капитанскую повязка Иско, но он сказал, чтобы я отдал ее Карвахалю. Не знаю почему", — сказал Марсело.
Андрей Санталов
|Сантьяго Солари
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)