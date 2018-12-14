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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар в голову

Извинения были приняты.

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Источник: AFP 2018

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер принес извинения защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико. Во время матча Лиги чемпионов немец подпрыгнул, чтобы достать мяч, но попал сопернику ногой в голову.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я извиняюсь за то, что произошло. Это было неумышленно. Здоровья!» — написал Мюллер в инстаграме, обратившись к игроку «Аякса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тальяфико после матча сказал, что Мюллер извинился и перед ним лично. «Хорошо, что он это сделал», — сказал Тальяфико.

«Бавария» и «Аякс» сыграли 3:3 в Амстердаме и вышли в плей-офф ЛЧ. Мюллер получил красную карточку за свой удар и пропустит первый матч 1/8 финала.

Андрей Санталов

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