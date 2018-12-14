Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар в голову
Извинения были приняты.
Извинения были приняты.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер принес извинения защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико. Во время матча Лиги чемпионов немец подпрыгнул, чтобы достать мяч, но попал сопернику ногой в голову.
«Я извиняюсь за то, что произошло. Это было неумышленно. Здоровья!» — написал Мюллер в инстаграме, обратившись к игроку «Аякса».
Тальяфико после матча сказал, что Мюллер извинился и перед ним лично. «Хорошо, что он это сделал», — сказал Тальяфико.
«Бавария» и «Аякс» сыграли 3:3 в Амстердаме и вышли в
Андрей Санталов