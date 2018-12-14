Вратарь «Селтика» повторил ошибку Кариуса и пропустил легкий гол

Источник: AFP 2018

Голкипер «Селтика» Крэйг Гордон грубо ошибся в матче Лиги Европы с австрийским «Ред Буллом».

Во втором тайме при счете 0:1 он выбрасывал мяч из штрафной и попал в ногу форварда Фредрика Гульбрандсена. После этого норвежец легко закатил мяч в пустые ворота.

Ошибка Гордона почти идентична ошибке Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Селтик» сыграл 1:2, но благодаря осечке «РБ Лейпциг» в параллельном матче остался на втором месте в своей группе.

«Вообще не часто форвард до конца прессингует вратаря, так что обычно такого не ожидаешь. Я хотел поскорее бросить мяч защитнику, потому что проигрывали. Соперник прочитал это и заблокировал пас ногой, можно сказать, что это была хорошая игра с его стороны.

Я могу сколько угодно критиковать себя, но главное, что мы прошли дальше", — сказал вратарь «Селтика» после матча.