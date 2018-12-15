Гол Дембеле «Тоттенхэму» признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
Француз опередил Сане, Фекира и Дибалу.
Француз опередил Сане, Фекира и Дибалу.
Официальный твиттер Лиги чемпионов назвал победителя в голосовании за лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Победителем стал мяч, который забил форвард «Барселоны» Усман Дембеле «Тоттенхэму». Француз убежал с центра поля и разобрался с соперника в чужой штрафной.
Среди номинантов также были голы Лероя Сане «Хоффенхайму», Набиля Фекира «Шахтеру» и Пауло Дибалы «Янг Бойз».
В этом сезоне Дембеле забил 2 гола в Лиге чемпионов и 6 — в чемпионате Испании.
Андрей Санталов