Гол Дембеле «Тоттенхэму» признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Официальный твиттер Лиги чемпионов назвал победителя в голосовании за лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Победителем стал мяч, который забил форвард «Барселоны» Усман Дембеле «Тоттенхэму». Француз убежал с центра поля и разобрался с соперника в чужой штрафной.

Среди номинантов также были голы Лероя Сане «Хоффенхайму», Набиля Фекира «Шахтеру» и Пауло Дибалы «Янг Бойз».

В этом сезоне Дембеле забил 2 гола в Лиге чемпионов и 6 — в чемпионате Испании.