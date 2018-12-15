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15 декабря, источник: Sportmail.ru

Гол Дембеле «Тоттенхэму» признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Француз опередил Сане, Фекира и Дибалу.

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Официальный твиттер Лиги чемпионов назвал победителя в голосовании за лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Победителем стал мяч, который забил форвард «Барселоны» Усман Дембеле «Тоттенхэму». Француз убежал с центра поля и разобрался с соперника в чужой штрафной.

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Среди номинантов также были голы Лероя Сане «Хоффенхайму», Набиля Фекира «Шахтеру» и Пауло Дибалы «Янг Бойз».

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В этом сезоне Дембеле забил 2 гола в Лиге чемпионов и 6 — в чемпионате Испании.

Андрей Санталов

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