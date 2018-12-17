«Ливерпуль» сыграет с «Баварией» в первом раунде плей-офф ЛЧ
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды были разбиты на две корзины — победители групп и обладатели вторых мест. Друг с другом не могли сыграть команды, игравшие в одной группе или представлявшие одну страну.
«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия).
«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия).
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).
«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия).
«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания).
«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия).
«Аякс» (Нидерланды) — «Реал Мадрид» (Испания).
«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12−13 и
Победители групп сыграют ответные матчи дома.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».