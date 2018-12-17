Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16.12
Уэска2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
16.12
Рома3
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
16.12
Леванте0
Барселона5
Футбол. Зарубежный
16.12
Лион3
Монако0
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
11Туринское дерби, отскок «Реала» и другие события выходных
14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» сыграет с «Баварией» в первом раунде плей-офф ЛЧ

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Команды были разбиты на две корзины — победители групп и обладатели вторых мест. Друг с другом не могли сыграть команды, игравшие в одной группе или представлявшие одну страну.

Итоги жеребьёвки:

«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия).

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия).

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания).

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия).

«Аякс» (Нидерланды) — «Реал Мадрид» (Испания).

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12−13 и 19—20 февраля. Ответные — 5−6 и 12—13 марта.

Победители групп сыграют ответные матчи дома.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю
«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба
«Этику обсудим позднее»: Бабикова позвали в сборную
Футболист «Аякса» признан лучшим молодым игроком Европы
Шайба Кучерова и 37 сейвов Василевского не спасли «Тампу»: видео
Самуэльссон: Очень люблю русских людей, не занимаюсь пропагандой
«Вы думали, я уже все?» Туктамышевой — 22 (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь