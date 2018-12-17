Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЕ
В Ньоне определили пары соперников по 1/16 Лиги Европы.
В Ньоне определили пары соперников по 1/16 Лиги Европы.
К командам, занявшим первые два места на групповом этапе Лиги Европы, присоединились 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
«Виктория» (Чехия) — «Динамо Загреб» (Хорватия).
«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия).
«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия).
«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия).
«Краснодар» (Россия) — «Байер Леверкузен» (Германия).
«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия).
«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия).
«Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия).
«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания).
«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания).
«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо Киев» (Украина).
«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания).
«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия).
«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания).
БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия).
«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).
Команды, указанные первыми, ответные игры проведут на выезде. Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля.
Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.