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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЕ

В Ньоне определили пары соперников по 1/16 Лиги Европы.

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Источник: Reuters

К командам, занявшим первые два места на групповом этапе Лиги Европы, присоединились 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Итоги жеребьевки:

«Виктория» (Чехия) — «Динамо Загреб» (Хорватия).

«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия).

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия).

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия).

«Краснодар» (Россия) — «Байер Леверкузен» (Германия).

«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия).

«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия).

«Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия).

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания).

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания).

«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо Киев» (Украина).

«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания).

«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия).

«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания).

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия).

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).

Команды, указанные первыми, ответные игры проведут на выезде. Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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