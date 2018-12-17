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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/16 ЛЕ

В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.

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Источник: AFP 2018

Победитель группы C «Зенит» попал в число сеяных команд. Занявший второе место в группе J «Краснодар» — в число несеяных.

К командам, занявшим первые два места на групповом этапе Лиги Европы, присоединились 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Соперником «Зенита» стал «Фенербахче» (Турция). Первый матч пройдет в Стамбуле, ответный — в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» сыграет против «Байера» (Германия). Первая игра состоится в Краснодаре, ответная — в Леверкузене.

Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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