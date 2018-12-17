«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/16 ЛЕ
В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда
В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда
Победитель группы C «Зенит» попал в число сеяных команд. Занявший второе место в группе J «Краснодар» — в число несеяных.
К командам, занявшим первые два места на групповом этапе Лиги Европы, присоединились 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
Соперником «Зенита» стал «Фенербахче» (Турция). Первый матч пройдет в Стамбуле, ответный — в
«Краснодар» сыграет против «Байера» (Германия). Первая игра состоится в Краснодаре, ответная — в Леверкузене.
Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля.
Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.