Уругвайский журналист: «Реал» заранее выбрал себе «Аякс» на жеребьевке ЛЧ

Хорхе Рамос, ведущий программы «Хорхе Рамос и его группа» на аргентинском канале ESPN, объявил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов была подстроена.



«За несколько дней до жеребьевки мой источник в Испании написал мне: «Хорхе, Дон Флорен попросил в соперники «Аякс», он уже написал об этом в УЕФА. Мне уже поступало много хорошей информации от этого источника, так что я не удивился, когда все так и получилось», — сказал Рамос и показал сообщение в своем телефоне.