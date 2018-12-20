Уругвайский журналист: «Реал» заранее выбрал себе «Аякс» на жеребьевке ЛЧ
«Это Перес все купил».
«Это Перес все купил».
Хорхе Рамос, ведущий программы «Хорхе Рамос и его группа» на аргентинском канале ESPN, объявил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов была подстроена.
«За несколько дней до жеребьевки мой источник в Испании написал мне: «Хорхе, Дон Флорен попросил в соперники «Аякс», он уже написал об этом в УЕФА. Мне уже поступало много хорошей информации от этого источника, так что я не удивился, когда все так и получилось», — сказал Рамос и показал сообщение в своем телефоне.
По словам уругвайского журналиста Рамоса, нужную команду на жеребьевке можно было выбирать при помощи подогретых шаров.
«Реал» сыграет с «Аяксом» 13 февраля и 5 марта.
Андрей Санталов