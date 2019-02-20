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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Барселоны» и «Лиона» пообщались с детьми в больнице по видеосвязи

Прямо перед матчем.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Лионель Месси, Луис Суарес и другие футболисты «Барселоны» и «Лиона» поучаствовали в проекте FC Barcelona Foundation.

Перед матчем плей-офф Лиги чемпионов игроки обеих команд по дороге в раздевалку пообщались с детьми, попавшими в больницы Барселона и Лиона с тяжелыми заболеваниями по видеосвязи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суть проекта в том, что дети могут дистанционно управлять роботом Pol и с его помощью видеть, что происходит на футбольном стадионе и общаться с футболистами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Первым этот проект реализовал «Лион». Затем о нем узнал экс-игрок «Барселоны» Эрик Абидаль и придумал такую же акцию для больных детей Барселоны, чтобы можно было устраивать для них виртуальные экскурсии по «Камп Ноу» и клубному музею.

Робот Pol получил такое имя в честь 13-летнего мальчика, который первым увидел стадион «Барселоны» и общался с Абидалем, управляя роботом. Через несколько дней после этого Пол скончался от болезни.

Андрей Санталов

Лион
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 57889 зрителей
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Составы команд
1Антони Лопеш
1Марк-Андре тер Штеген
14Лео Дюбуа
33′
2Нелсон Семеду
88′
22Ферлан Менди
18Жорди Альба
5Джейсон Денайер
3Жерар Пике
6Антониу Марселу
15Клеман Лангле
11Мемфис Депай
4Иван Ракитич
9Мусса Дембеле
5Серхио Бускетс
8Уссем Ауар
3′
9Луис Суарес
10Бертран Траоре
69′
10Лионель Месси
29Люка Тузар
20Сержи Роберто
80′81′
7Мартен Террье
76′
22Артуро Видаль
27Максвел Гнали Корне
11Усман Дембеле
67′
28Танги Ндомбеле
84′
7Филиппе Коутинью
24Папе Шейх Диоп
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)24
2Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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