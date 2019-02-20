Игроки «Барселоны» и «Лиона» пообщались с детьми в больнице по видеосвязи
Прямо перед матчем.
Прямо перед матчем.
Лионель Месси, Луис Суарес и другие футболисты «Барселоны» и «Лиона» поучаствовали в проекте FC Barcelona Foundation.
Перед матчем
Суть проекта в том, что дети могут дистанционно управлять роботом Pol и с его помощью видеть, что происходит на футбольном стадионе и общаться с футболистами.
Первым этот проект реализовал «Лион». Затем о нем узнал
Робот Pol получил такое имя в честь 13-летнего мальчика, который первым увидел стадион «Барселоны» и общался с Абидалем, управляя роботом. Через несколько дней после этого Пол скончался от болезни.
Андрей Санталов
|Брюно Женезьо
|Эрнесто Вальверде
|1
|Антони Лопеш
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|14
|Лео Дюбуа
33′
|2
|Нелсон Семеду
88′
|22
|Ферлан Менди
|18
|Жорди Альба
|5
|Джейсон Денайер
|3
|Жерар Пике
|6
|Антониу Марселу
|15
|Клеман Лангле
|11
|Мемфис Депай
|4
|Иван Ракитич
|9
|Мусса Дембеле
|5
|Серхио Бускетс
|8
|Уссем Ауар
3′
|9
|Луис Суарес
|10
|Бертран Траоре
69′
|10
|Лионель Месси
|29
|Люка Тузар
|20
|Сержи Роберто
80′81′
|7
|Мартен Террье
76′
|22
|Артуро Видаль
|27
|Максвел Гнали Корне
|11
|Усман Дембеле
67′
|28
|Танги Ндомбеле
84′
|7
|Филиппе Коутинью
|24
|Папе Шейх Диоп
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|24
|2
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)