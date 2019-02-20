Игроки «Барселоны» и «Лиона» пообщались с детьми в больнице по видеосвязи

Лионель Месси, Луис Суарес и другие футболисты «Барселоны» и «Лиона» поучаствовали в проекте FC Barcelona Foundation. Перед матчем плей-офф Лиги чемпионов игроки обеих команд по дороге в раздевалку пообщались с детьми, попавшими в больницы Барселона и Лиона с тяжелыми заболеваниями по видеосвязи.

Суть проекта в том, что дети могут дистанционно управлять роботом Pol и с его помощью видеть, что происходит на футбольном стадионе и общаться с футболистами.