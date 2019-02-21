Поражение от «Атлетико» обвалило цены на акции «Ювентуса»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Как сообщает итальянское издание Finanzas, после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов цены на акции «Ювентуса» на миланской бирже обвалились на 13.8%.

Цены акций итальянского клуба достигли минимума с начала 2019 года.

Победа в Лиге чемпионов — не только спортивная, но и финансовая цель для лучших футбольных клубов Европы.

Выход в каждую следующую стадию плей-офф турнира приносит клубам более 10 миллионов евро. Поражение от «Атлетико» со счетом 2:0 в Мадриде оставляет «Ювентусу» не очень много шансов на выход в четвертьфинал.

В июле цены на акции «Ювентуса» взлетели на 35% после того, как было официально объявлено о переходе нападающего Криштиану Роналду.

Ответная игра между «Ювентусом» и «Атлетико» состоится в Турине 12 марта.