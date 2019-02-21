Поражение от «Атлетико» обвалило цены на акции «Ювентуса»
Неудача в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов имело для итальянской команды серьезные финансовые последствия.
Неудача в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов имело для итальянской команды серьезные финансовые последствия.
Как сообщает итальянское издание Finanzas, после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов цены на акции «Ювентуса» на миланской бирже обвалились на 13.8%.
Цены акций итальянского клуба достигли минимума с начала 2019 года.
Победа в Лиге чемпионов — не только спортивная, но и финансовая цель для лучших футбольных клубов Европы.
Выход в каждую следующую стадию
В июле цены на акции «Ювентуса» взлетели на 35% после того, как было официально объявлено о переходе нападающего Криштиану Роналду.
Ответная игра между «Ювентусом» и «Атлетико» состоится в Турине 12 марта.
Станислав Рынкевич
|Диего Симеоне
|Массимилиано Аллегри
|Хосе Хименес
|78′
|Диего Годин
|83′
|13
|Ян Облак
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Хуанфран
|2
|Маттиа Де Шильо
|3
|Филипе Луис
|12
|Алекс Сандру
55′
|2
|Диего Годин
|3
|Джорджо Кьеллини
|24
|Хосе Хименес
|19
|Леонардо Бонуччи
|8
|Ньигес Сауль
|30
|Родриго Бентанкур
|7
|Антуан Гризманн
89′
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Родриго Эрнандес
|17
|Марио Манджукич
|6
|Коке
67′
|14
|Блез Матюиди
84′
|10
|Анхель Корреа
|20
|Жоау Канселу
|19
|Диегу Коста
8′58′
|5
|Миралем Пьянич
72′
|22
|Альваро Мората
|23
|Эмре Джан
|5
|Томас Партей
45+3′61′
|10
|Пауло Дибала
80′
|11
|Тома Лемар
|33
|Федерико Бернардески
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)