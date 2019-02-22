Фанаты «Зенита» устроили мощное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Игроки «Зенита» получили дополнительную мотивацию перед ответной игрой с «Фенербахче» в
Автобус с футболистами и тренерами, подъезжающий к стадиону, встречала группа фанатов «Зенита». Ультрас выстроились по обеим сторонам вдоль дороги и зажгли файеры, создав огненный коридор. Получилось красиво.
«Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее
«Зенит» победил «Фенербахче» 3:1 и вышел в 1/8 финала.
Андрей Санталов