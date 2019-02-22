Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Все события
Фоторепортажи
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Зенита» устроили мощное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»

Это надо видеть.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Игроки «Зенита» получили дополнительную мотивацию перед ответной игрой с «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

Автобус с футболистами и тренерами, подъезжающий к стадиону, встречала группа фанатов «Зенита». Ультрас выстроились по обеим сторонам вдоль дороги и зажгли файеры, создав огненный коридор. Получилось красиво.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее фаер-шоу перед матчем. Это заряжает ребят. Рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от того, как и где мы играем, поддерживают нас. Мы им за это очень благодарны», — приводит слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» победил «Фенербахче» 3:1 и вышел в 1/8 финала.

Андрей Санталов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала ЛЕ
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков до 2020 года
Кого подпишет ЦСКА? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь