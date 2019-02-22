Фанаты «Зенита» устроили мощное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»

«Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее фаер-шоу перед матчем. Это заряжает ребят. Рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от того, как и где мы играем, поддерживают нас. Мы им за это очень благодарны», — приводит слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака официальный сайт клуба.