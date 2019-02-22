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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» намерен подарить Уткину бритву из-за проигранного спора

Спортивный журналист не верил, что краснодарцы пройдут «Байер» в Лиге Европы.

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Футбольный клуб «Краснодар» в своем твиттере персонально поздравил спортивного комментатора Василия Уткина с наступающим Днем защитника Отечества.

В качестве подарка «Краснодар» предложил Уткину бритвенную систему и годовой запас лезвий.

«Слышали, что он Вам может пригодиться», — написано в сообщении.

Две недели назад Василий Уткин критически отнесся к шансам краснодарской команды пройти леверкузенский «Байер» в плей-офф Лиги Европы.

«При всей моей симпатии к «Краснодару», его воля в этом матче заключается в том, чтобы красиво проиграть. А если попробовать, то я сбрею бороду в честь этого события. Выйду с голыми щеками и подбородком, если «Краснодар» пройдет «Байер», — заявил комментатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После нулевой ничьи в первом матче вчера в Леверкузене «Краснодар» сыграл с «Байером» 1:1 и прошел в следующий этап благодаря правилу мячей, забитых в гостях.

Это уже не первый случай, когда Василий Уткин заключает пари на результат игры «Краснодара» в еврокубках. В октябре 2014 года комментатор в твиттере обещал побриться наголо, если краснодарская команда не победит «Вольфсбург» в Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» проиграл тот матч со счетом 1:5. Наголо Василий Уткин не побрился.

Станислав Рынкевич

Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)BayArena, 16084 зрителя
Главные тренеры
Петер БосМурад Мусаев
Голы
Чарльз Арангис87′
Магомед-Шапи Сулейманов84′
Составы команд
1Лукас Храдецки
39Матвей Сафонов
23Митчелл Вайзер
98Сергей Петров
18Насименту Боргес Венделл
6Кристиан Рамирес
4Джонатан Та
4Александр Мартынович
10Юлиан Брандт
5Урош Спаич
13Лукас Аларио
33Маурисио Перейра
81′
31Кевин Фолланд
7Вандерсон Масиэл
20Чарльз Арангис
77Шарль Каборе
9Леон Бэйли
14Кристоффер Олссон
37′61′
6Александр Драгович
42′86′
8Юрий Газинский
11Исаак Телин
85Иван Игнатьев
70′
29Кай Хаверц
66′
93Магомед-Шапи Сулейманов
15Юлиан Баумгартлингер
16Виктор Классон
77′
89Дмитрий Стоцкий
90+3′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
7Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Боковой судьяВитаутас Шимкус(Литва)
Боковой судьяВитенис Казлаускас(Литва)
За воротамиДонатас Румшас(Литва)
За воротамиРобертас Валиконис(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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