«Краснодар» намерен подарить Уткину бритву из-за проигранного спора
Спортивный журналист не верил, что краснодарцы пройдут «Байер» в Лиге Европы.
Спортивный журналист не верил, что краснодарцы пройдут «Байер» в Лиге Европы.
Футбольный клуб «Краснодар» в своем твиттере персонально поздравил спортивного комментатора Василия Уткина с наступающим Днем защитника Отечества.
В качестве подарка «Краснодар» предложил Уткину бритвенную систему и годовой запас лезвий.
«Слышали, что он Вам может пригодиться», — написано в сообщении.
Две недели назад Василий Уткин критически отнесся к шансам краснодарской команды пройти леверкузенский «Байер» в
«При всей моей симпатии к «Краснодару», его воля в этом матче заключается в том, чтобы красиво проиграть. А если попробовать, то я сбрею бороду в честь этого события. Выйду с голыми щеками и подбородком, если «Краснодар» пройдет «Байер», — заявил комментатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
После нулевой ничьи в первом матче вчера в Леверкузене «Краснодар» сыграл с «Байером» 1:1 и прошел в следующий этап благодаря правилу мячей, забитых в гостях.
Это уже не первый случай, когда Василий Уткин заключает пари на результат игры «Краснодара» в еврокубках. В октябре 2014 года комментатор в твиттере обещал побриться наголо, если краснодарская команда не победит «Вольфсбург» в Германии.
«Краснодар» проиграл тот матч со счетом 1:5. Наголо Василий Уткин не побрился.
Станислав Рынкевич
|Петер Бос
|Мурад Мусаев
|Чарльз Арангис
|87′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|84′
|1
|Лукас Храдецки
|39
|Матвей Сафонов
|23
|Митчелл Вайзер
|98
|Сергей Петров
|18
|Насименту Боргес Венделл
|6
|Кристиан Рамирес
|4
|Джонатан Та
|4
|Александр Мартынович
|10
|Юлиан Брандт
|5
|Урош Спаич
|13
|Лукас Аларио
|33
|Маурисио Перейра
81′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Вандерсон Масиэл
|20
|Чарльз Арангис
|77
|Шарль Каборе
|9
|Леон Бэйли
|14
|Кристоффер Олссон
37′61′
|6
|Александр Драгович
42′86′
|8
|Юрий Газинский
|11
|Исаак Телин
|85
|Иван Игнатьев
70′
|29
|Кай Хаверц
66′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|16
|Виктор Классон
77′
|89
|Дмитрий Стоцкий
90+3′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус(Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас(Литва)
|За воротами
|Донатас Румшас(Литва)
|За воротами
|Робертас Валиконис(Литва)