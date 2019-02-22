«Краснодар» намерен подарить Уткину бритву из-за проигранного спора

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Футбольный клуб «Краснодар» в своем твиттере персонально поздравил спортивного комментатора Василия Уткина с наступающим Днем защитника Отечества.

В качестве подарка «Краснодар» предложил Уткину бритвенную систему и годовой запас лезвий.

«Слышали, что он Вам может пригодиться», — написано в сообщении.

Две недели назад Василий Уткин критически отнесся к шансам краснодарской команды пройти леверкузенский «Байер» в плей-офф Лиги Европы.

«При всей моей симпатии к «Краснодару», его воля в этом матче заключается в том, чтобы красиво проиграть. А если попробовать, то я сбрею бороду в честь этого события. Выйду с голыми щеками и подбородком, если «Краснодар» пройдет «Байер», — заявил комментатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После нулевой ничьи в первом матче вчера в Леверкузене «Краснодар» сыграл с «Байером» 1:1 и прошел в следующий этап благодаря правилу мячей, забитых в гостях.

Это уже не первый случай, когда Василий Уткин заключает пари на результат игры «Краснодара» в еврокубках. В октябре 2014 года комментатор в твиттере обещал побриться наголо, если краснодарская команда не победит «Вольфсбург» в Германии.

«Краснодар» проиграл тот матч со счетом 1:5. Наголо Василий Уткин не побрился.