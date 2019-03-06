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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Серхио Рамос снимался в документальном фильме, пока «Реал» проигрывал «Аяксу»

Испанская Marca сообщила, что капитан «Реала» Серхио Рамос пригласил съемочную группу на «Сантьяго Бернабеу» для съемок документального фильма о своей карьере.

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Источник: Reuters

Рамос, пропускавший матч из-за перебора желтых карточек, смотрел за ответной игрой с «Аяком» из своей вип-ложи на стадионе вместе с семьей и друзьями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем капитан «Мадрида» спустился в раздевалку, чтобы подбодрить одноклубников, а также попросил болельщиков о поддержке.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» неожиданно уступил «Аяксу» 1:4, и теперь в фильме Amazon о Рамосе могут оказаться не самые приятные моменты для игрока.

Андрей Санталов

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