Серхио Рамос снимался в документальном фильме, пока «Реал» проигрывал «Аяксу»
Испанская Marca сообщила, что капитан «Реала» Серхио Рамос пригласил съемочную группу на «Сантьяго Бернабеу» для съемок документального фильма о своей карьере.
Испанская Marca сообщила, что капитан «Реала» Серхио Рамос пригласил съемочную группу на «Сантьяго Бернабеу» для съемок документального фильма о своей карьере.
Рамос, пропускавший матч
Перед матчем капитан «Мадрида» спустился в раздевалку, чтобы подбодрить одноклубников, а также попросил болельщиков о поддержке.
«Реал» неожиданно уступил «Аяксу» 1:4, и теперь в фильме Amazon о Рамосе могут оказаться не самые приятные моменты для игрока.
Андрей Санталов