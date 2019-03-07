«Зенит» поприветствовал «Вильярреал» при помощи прогноза погоды

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Англоязычный аккаунт санкт-петербургского клуба «Зенит» адресовал сообщение «Добро пожаловать в Россию» англоязычному аккаунту испанского клуба «Вильярреал».

Послание было проиллюстрировано прогнозом погоды в Санкт-Петербурге на день игры между командами. Ожидаемая температура -15 градусов по цельсию.

«Вильярреал» через свой официальный аккаунт ответил: «Нет ничего лучше теплого приветствия».

В диалоге также поучаствовал аккаунт пражской «Славии». «Слава богу, для нас жеребьевка была более удачной. Удачи!», — написали чехи, которым предстоит сегодня сыграет с другим испанским клубом «Севильей» на выезде. Температура в столице Андалусии ожидается в районе +14 градусов по цельсию.