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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» поприветствовал «Вильярреал» при помощи прогноза погоды

Сегодня команды сыграют в рамках плей-офф Лиги Европы.

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Англоязычный аккаунт санкт-петербургского клуба «Зенит» адресовал сообщение «Добро пожаловать в Россию» англоязычному аккаунту испанского клуба «Вильярреал».

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Послание было проиллюстрировано прогнозом погоды в Санкт-Петербурге на день игры между командами. Ожидаемая температура -15 градусов по цельсию.

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«Вильярреал» через свой официальный аккаунт ответил: «Нет ничего лучше теплого приветствия».

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В диалоге также поучаствовал аккаунт пражской «Славии». «Слава богу, для нас жеребьевка была более удачной. Удачи!», — написали чехи, которым предстоит сегодня сыграет с другим испанским клубом «Севильей» на выезде. Температура в столице Андалусии ожидается в районе +14 градусов по цельсию.

«Зенит» и «Вильярреал» сыграют сегодня в Санкт-Петербурге, начало матча в 20:55 по московскому времени. Ответная игра состоится через неделю в Испании.

Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
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