«Зенит» поприветствовал «Вильярреал» при помощи прогноза погоды
Сегодня команды сыграют в рамках
Сегодня команды сыграют в рамках
Англоязычный аккаунт
Послание было проиллюстрировано прогнозом погоды в
«Вильярреал» через свой официальный аккаунт ответил: «Нет ничего лучше теплого приветствия».
В диалоге также поучаствовал аккаунт пражской «Славии». «Слава богу, для нас жеребьевка была более удачной. Удачи!», — написали чехи, которым предстоит сегодня сыграет с другим испанским клубом «Севильей» на выезде. Температура в столице Андалусии ожидается в районе +14 градусов по цельсию.
«Зенит» и «Вильярреал» сыграют сегодня в