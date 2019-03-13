Роналду потроллил «Атлетико», повторив жест Симеоне
Великий матч Криштиану.
Великий матч Криштиану.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снова стал злым гением для «Атлетико». В ответном матче
В первом матче главный тренер «Атлетико» сделал такой жест схватив себя за пах. УЕФА за это оштрафовал аргентинца на 20 тысяч евро. Криштиану Роналду припомнил Симеоне эту историю, забив с пенальти решающий гол в ворота «Атлетико».
После матча нападающий «Ювентуса» выложил фото из раздевалки команды с подписью «Один за всех и все за одного».
Андрей Санталов