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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду потроллил «Атлетико», повторив жест Симеоне

Великий матч Криштиану.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снова стал злым гением для «Атлетико». В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов португалец забил три гола, а затем повторил жест Диего Симеоне.

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В первом матче главный тренер «Атлетико» сделал такой жест схватив себя за пах. УЕФА за это оштрафовал аргентинца на 20 тысяч евро. Криштиану Роналду припомнил Симеоне эту историю, забив с пенальти решающий гол в ворота «Атлетико».

После матча нападающий «Ювентуса» выложил фото из раздевалки команды с подписью «Один за всех и все за одного».

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Андрей Санталов

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