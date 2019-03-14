Игроки «Шальке» извинились всей командой за поражение со счетом 0:7
Ужасное падение
Ужасное падение
После разгрома в ответном матче
«Манчестер Сити» обыграл «Шальке» со счетом 7:0, это рекорд для
«Спасибо вам за поддержку. Мы можем только извиниться за сегодня», — обратился твиттер «Шальке» к своим болельщикам.
«Мы неплохо играли первые 30−35 минут. Затем арбитр назначил пенальти, который не стоило давать. После этого мы развалились», — сказал главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско.
Андрей Санталов