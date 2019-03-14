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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Шальке» извинились всей командой за поражение со счетом 0:7

Ужасное падение вице-чемпиона Германии.

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Источник: РИА "Новости"

После разгрома в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов футболисты «Шальке» подошли к трибуне за воротами, чтобы извиниться перед болельщиками, не все из которых приняли извинения игроков.

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«Манчестер Сити» обыграл «Шальке» со счетом 7:0, это рекорд для плей-офф Лиги чемпионов.

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«Спасибо вам за поддержку. Мы можем только извиниться за сегодня», — обратился твиттер «Шальке» к своим болельщикам.

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«Мы неплохо играли первые 30−35 минут. Затем арбитр назначил пенальти, который не стоило давать. После этого мы развалились», — сказал главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

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Андрей Санталов

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