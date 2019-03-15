Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
В Ньоне прошла жеребьевка всех оставшихся стадий
В Ньоне прошла жеребьевка всех оставшихся стадий
В результате жеребьевки было определено, какие клубы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах текущего розыгрыша соревнования.
Пары четвертьфиналистов:
«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия).
«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия).
«Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).
«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Команды, указанные первыми, ответный матч проведут на выезде. Исключение: игра между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».
В полуфиналах победитель пары «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Аякс» — «Ювентус», а победитель пары «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — с победителем пары «Ливерпуль» — «Порту».
Первые матчи ¼ финала состоятся 9/10 апреля, ответные — 16/17 апреля.
Первые матчи ½ финала пройдут 30 апреля/1 мая, ответные — 7/8 мая.
Начало всех матчей запланировано на 22:00 по московскому времени.
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».