Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов

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В результате жеребьевки было определено, какие клубы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах текущего розыгрыша соревнования.

Пары четвертьфиналистов:

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия).

«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Команды, указанные первыми, ответный матч проведут на выезде. Исключение: игра между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Из-за того, что два клуба из Манчестера не могут одновременно проводить домашнюю встречу, в УЕФА пояснили, что ответная встреча между командами пройдет на «Камп Ноу».

В полуфиналах победитель пары «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Аякс» — «Ювентус», а победитель пары «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — с победителем пары «Ливерпуль» — «Порту».

Первые матчи ¼ финала состоятся 9/10 апреля, ответные — 16/17 апреля.

Первые матчи ½ финала пройдут 30 апреля/1 мая, ответные — 7/8 мая.

Начало всех матчей запланировано на 22:00 по московскому времени.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».