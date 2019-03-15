Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
В Ньоне прошла жеребьевка всех оставшихся стадий
В Ньоне прошла жеребьевка всех оставшихся стадий
В результате жеребьевки было определено, какие клубы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах текущего розыгрыша соревнования.
Пары четвертьфиналистов:
«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия).
«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания).
«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия).
«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).
Команды, указанные первыми, ответный матч проведут на выезде. Исключение: пара «Славия» — «Челси». Лондонские команды не могут провести домашние матчи в один день, поэтому «Челси» проведет ответный матч в Чехии.
В полуфиналах победитель пары «Наполи» — «Арсенал» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия», а победитель пары «Бенфика» — «Айнтрахт» — с победителем пары «Славия» — «Челси».
Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.
Матчи полуфинала состоятся 2 и 9 мая, финал — 29 мая в Баку.