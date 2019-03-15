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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы

В Ньоне прошла жеребьевка всех оставшихся стадий плей-офф Лиги Европы.

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В результате жеребьевки было определено, какие клубы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах текущего розыгрыша соревнования.

Пары четвертьфиналистов:

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия).

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания).

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия).

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).

Команды, указанные первыми, ответный матч проведут на выезде. Исключение: пара «Славия» — «Челси». Лондонские команды не могут провести домашние матчи в один день, поэтому «Челси» проведет ответный матч в Чехии.

В полуфиналах победитель пары «Наполи» — «Арсенал» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия», а победитель пары «Бенфика» — «Айнтрахт» — с победителем пары «Славия» — «Челси».

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.

Матчи полуфинала состоятся 2 и 9 мая, финал — 29 мая в Баку.

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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