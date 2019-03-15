Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы

В результате жеребьевки было определено, какие клубы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах текущего розыгрыша соревнования.

Команды, указанные первыми, ответный матч проведут на выезде. Исключение: пара «Славия» — «Челси». Лондонские команды не могут провести домашние матчи в один день, поэтому «Челси» проведет ответный матч в Чехии.

В полуфиналах победитель пары «Наполи» — «Арсенал» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия», а победитель пары «Бенфика» — «Айнтрахт» — с победителем пары «Славия» — «Челси».