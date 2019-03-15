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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)

«Спартак» против Роналдо, «Локомотив» против «Интера» и Кубок УЕФА в руках игроков ЦСКА и «Зенита».

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18
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Еврокубковый сезон-2018/19 не порадовал поклонников российского футбола. Все клубы вылетели еще до стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов или Лиги Европы. Остается жить прошлым: вспоминаем главные успехи российских команд в еврокубковых соревнованиях.

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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