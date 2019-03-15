Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)

Еврокубковый сезон-2018/19 не порадовал поклонников российского футбола. Все клубы вылетели еще до стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов или Лиги Европы. Остается жить прошлым: вспоминаем главные успехи российских команд в еврокубковых соревнованиях.

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.