Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)
«Спартак» против Роналдо, «Локомотив» против «Интера» и Кубок УЕФА в руках игроков ЦСКА и «Зенита».
«Спартак» против Роналдо, «Локомотив» против «Интера» и Кубок УЕФА в руках игроков ЦСКА и «Зенита».
Еврокубковый сезон-2018/19 не порадовал поклонников российского футбола. Все клубы вылетели еще до стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов или Лиги Европы. Остается жить прошлым: вспоминаем главные успехи российских команд в еврокубковых соревнованиях.