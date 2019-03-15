Месси и Роналду могут во второй раз встретится в финале Лиги чемпионов

Сегодня прошла жеребьевка оставшейся части плей-офф Лиги чемпионов. Теперь известны не только соперники по ¼ финала, но и вся турнирная сетка. После перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду еще не встречался с Лионелем Месси — и теперь у футбольных болельщиков появился шанс увидеть их в финале главного европейского турнира. В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Ливерпуль» — «Порту».

«Ювентус», в свою очередь, проэкзаменует «Аякс» и, если выйдет в полуфинал, сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Таким образом, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» и «Ювентус» могут встретиться только в финале.



Месси и Роналду до этого только раз играли друг против друга в финале ЛЧ. В мае 2009 года «Барселона» уверенно победила «Манчестер Юнайтед», за который тогда играл португалец. Один из голов в том матче забил Месси.