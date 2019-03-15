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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси и Роналду могут во второй раз встретится в финале Лиги чемпионов

Вот это будет битва.

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Источник: AP 2019

Сегодня прошла жеребьевка оставшейся части плей-офф Лиги чемпионов. Теперь известны не только соперники по ¼ финала, но и вся турнирная сетка.

После перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду еще не встречался с Лионелем Месси — и теперь у футбольных болельщиков появился шанс увидеть их в финале главного европейского турнира.

В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Ливерпуль» — «Порту».

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«Ювентус», в свою очередь, проэкзаменует «Аякс» и, если выйдет в полуфинал, сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Таким образом, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» и «Ювентус» могут встретиться только в финале.

Месси и Роналду до этого только раз играли друг против друга в финале ЛЧ. В мае 2009 года «Барселона» уверенно победила «Манчестер Юнайтед», за который тогда играл португалец. Один из голов в том матче забил Месси.

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Андрей Санталов

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