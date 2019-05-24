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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Ориги отправился в пустыню перед финалом Лиги чемпионов

Необычное решение.

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Источник: Reuters

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший героем ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной», побывал в ОАЭ.

Бельгиец выложил фото из поездки в пустыню при температуре в 40 градусов.

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У игрока «Ливерпуля» были выходные после заключительного тура чемпионата Англии. Сейчас команда Юргена Клоппа готовится к финалу ЛЧ в испанской Марбелье.

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Ориги сделал дубль в матче с «Барселоной», хотя почти весь сезон был без игровой практики.

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Андрей Санталов

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