Ориги отправился в пустыню перед финалом Лиги чемпионов
Необычное решение.
Необычное решение.
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший героем ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной», побывал в ОАЭ.
Бельгиец выложил фото из поездки в пустыню при температуре в 40 градусов.
У игрока «Ливерпуля» были выходные после заключительного тура чемпионата Англии. Сейчас команда Юргена Клоппа готовится к финалу ЛЧ в испанской Марбелье.
Ориги сделал дубль в матче с «Барселоной», хотя почти весь сезон был без игровой практики.
Андрей Санталов