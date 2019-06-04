В Испании судят драгдилеров, продававших фальшивый кокаин болельщикам перед финалом ЛЧ

В Мадриде перед финалом Лиги чемпионов полиция арестовала 17 португальцев, приехавших продавать фальшивый кокаин. Наркоторговцев задержали в пятницу и субботу полицейские, работавшие под прикрытием в местах, где собирались болельщики «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Португальцы продавали порошок, похожий на кокаин по цене 20 евро за грамм. Теперь они обвиняются в продаже наркотиков и мошенничестве. Суд по их делу состоится в Мадриде на этой неделе.



Андрей Санталов