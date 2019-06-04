Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Все события
Фоторепортажи
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании судят драгдилеров, продававших фальшивый кокаин болельщикам перед финалом ЛЧ

Не фартануло.

Наверх
Источник: Reuters

В Мадриде перед финалом Лиги чемпионов полиция арестовала 17 португальцев, приехавших продавать фальшивый кокаин.

Наркоторговцев задержали в пятницу и субботу полицейские, работавшие под прикрытием в местах, где собирались болельщики «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Во время загрузки произошла ошибка.

Португальцы продавали порошок, похожий на кокаин по цене 20 евро за грамм. Теперь они обвиняются в продаже наркотиков и мошенничестве. Суд по их делу состоится в Мадриде на этой неделе.

Андрей Санталов

Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России
«Ювентус» приступил к возвращению чемпиона мира
«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли
Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
Газинский в роли зрителя: сборная продолжает готовиться к матчам
Русский игрок в 15 лет уехал в США. Он интересен 27 клубам НХЛ
«Реал» объявил о переходе форварда «Айнтрахта»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь