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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Ливерпуля» съездил на финал ЛЧ в 26-летней машине за 40 фунтов

Заявка на путешествие года.

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Источник: AP 2019

Популярный видеоблогер из Англии Саймон Уилсон нашел способ дешево добраться на финал Лиги чемпионов. Решив не платить 800 фунтов за билеты на самолет, болельщик «Ливерпуля» с друзьями нашел в интернете 26-летнюю машину за 40 фунтов.

Саймон приобрел Škoda Favorit GLXi, которую назвал «Роллс», и отправился на ней из Ливерпуля в Мадрид.

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«Потрясающий вечер и отличный результат. Если бы не “Роллс”, то не увидел бы все это. Теперь посмотрим, смогу ли я вернуться на этой машине в Ливерпуль», — написал Уилсон после финала Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Саймон еще два болельщика «Ливерпуля» и один болельщик «Тоттенхэма» проехали 2000 км до Мадрида, а потом смогли на этой же машине вернуться домой.

Расходы на путешествие составили примерно 400 фунтов — по 100 фунтов на человека.

«Это путешествие однозначно того стоило, всем рекомендую попробовать такое. В следующем году финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, если мы там будет играть, то надо будет замутить что-то такое же интересное», — рассказал Уилсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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