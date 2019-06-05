Болельщик «Ливерпуля» съездил на финал ЛЧ в 26-летней машине за 40 фунтов
Заявка на путешествие года.
Заявка на путешествие года.
Популярный видеоблогер из Англии Саймон Уилсон нашел способ дешево добраться на финал Лиги чемпионов. Решив не платить 800 фунтов за билеты на самолет, болельщик «Ливерпуля» с друзьями нашел в интернете 26-летнюю машину за 40 фунтов.
Саймон приобрел Škoda Favorit GLXi, которую назвал «Роллс», и отправился на ней из Ливерпуля в Мадрид.
«Потрясающий вечер и отличный результат. Если бы не “Роллс”, то не увидел бы все это. Теперь посмотрим, смогу ли я вернуться на этой машине в Ливерпуль», — написал Уилсон после финала Лиги чемпионов.
Саймон еще два болельщика «Ливерпуля» и один болельщик «Тоттенхэма» проехали 2000 км до Мадрида, а потом смогли на этой же машине вернуться домой.
Расходы на путешествие составили примерно 400 фунтов — по 100 фунтов на человека.
«Это путешествие однозначно того стоило, всем рекомендую попробовать такое. В следующем году финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, если мы там будет играть, то надо будет замутить
Андрей Санталов