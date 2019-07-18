Венгерский вратарь показал, как отбивать паненку (видео)
Зрелищный сэйв.
Зрелищный сэйв.
В ответном матче квалификации Лиги чемпионов зрители увидели все: 5 мячей, пенальти, удаление. Как справляться с 11-метровым ударом показал голкипер «Ференцвароша» Денеш Дибус.
Якуб Шверчок из «Лудогорца» при счете 1:2 исполнял пенальти и пробил паненкой, но голкипер, сначала попавшийся на замах игрока,
В начале второго тайма болгарская команда пропустила третий гол, и исход противостояния был решен. Общий счет по итогам двух матчей — 5:3 в пользу «Ференцвароша».
Андрей Санталов