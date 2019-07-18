Венгерский вратарь показал, как отбивать паненку (видео)

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов зрители увидели все: 5 мячей, пенальти, удаление. Как справляться с 11-метровым ударом показал голкипер «Ференцвароша» Денеш Дибус.



Якуб Шверчок из «Лудогорца» при счете 1:2 исполнял пенальти и пробил паненкой, но голкипер, сначала попавшийся на замах игрока, сумел-таки отразить удар.