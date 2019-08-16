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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» Адриана (видео)

Сразу после серии пенальти с «Челси».

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Источник: AFP 2019

Голкипер «Ливерпуля» Адриан Кастильо может пропустить матч 2-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» 17 августа. Испанец получил повреждение в матче за Суперкубок Европы с «Челси».

Сразу после серии пенальти на поле прорвалось несколько фанатов, которые побежали отмечать победу с игроками «Ливерпуля». Один из них в подкате свалил на землю Адриана.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, у Адриана опух голеностоп, решение о его участии в матче с «Саутгемптоном» будет приниматься позже.

Напомним, у «Ливерпуля» уже травмирован основной вратарь Алиссон, он выбыл на несколько недель из-за повреждения ноги.

Андрей Санталов

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