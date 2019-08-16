Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» Адриана (видео)
Сразу после серии пенальти с «Челси».
Сразу после серии пенальти с «Челси».
Голкипер «Ливерпуля» Адриан Кастильо может пропустить матч 2-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» 17 августа. Испанец получил повреждение в матче за Суперкубок Европы с «Челси».
Сразу после серии пенальти на поле прорвалось несколько фанатов, которые побежали отмечать победу с игроками «Ливерпуля». Один из них в подкате свалил на землю Адриана.
По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, у Адриана опух голеностоп, решение о его участии в матче с «Саутгемптоном» будет приниматься позже.
Напомним, у «Ливерпуля» уже травмирован основной вратарь Алиссон, он выбыл на несколько недель
Андрей Санталов