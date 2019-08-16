Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» Адриана (видео)

Голкипер «Ливерпуля» Адриан Кастильо может пропустить матч 2-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» 17 августа. Испанец получил повреждение в матче за Суперкубок Европы с «Челси».



Сразу после серии пенальти на поле прорвалось несколько фанатов, которые побежали отмечать победу с игроками «Ливерпуля». Один из них в подкате свалил на землю Адриана.