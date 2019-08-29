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14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Клуб, который все хотят получить». «Зенит» пошутил про жеребьевку ЛЧ

Чемпион России «Зенит» сегодня узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой питерский клуб на время обновил информацию о себе в англоязычном твиттере.

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Источник: РИА "Новости"

«Команда, которую все хотят получить на жеребьевке ЛЧ!» — пошутил «Зенит».

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«Зенит» находится в первой корзине среди клубов, участвующих в жеребьевке, и у российской команды наименьший рейтинг в этой восьмерке.

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При определенном раскладе «Зенит» может попасть в группу с «Реалом», «Интером» и «Галатасараем».

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Жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.

Андрей Санталов

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