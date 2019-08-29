«Клуб, который все хотят получить». «Зенит» пошутил про жеребьевку ЛЧ
Чемпион России «Зенит» сегодня узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой питерский клуб на время обновил информацию о себе в англоязычном твиттере.
Чемпион России «Зенит» сегодня узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой питерский клуб на время обновил информацию о себе в англоязычном твиттере.
«Команда, которую все хотят получить на жеребьевке ЛЧ!» — пошутил «Зенит».
«Зенит» находится в первой корзине среди клубов, участвующих в жеребьевке, и у российской команды наименьший рейтинг в этой восьмерке.
При определенном раскладе «Зенит» может попасть в группу с «Реалом», «Интером» и «Галатасараем».
Жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.
Андрей Санталов