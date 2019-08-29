«Клуб, который все хотят получить». «Зенит» пошутил про жеребьевку ЛЧ

«Клуб, который все хотят получить». «Зенит» пошутил про жеребьевку ЛЧ

Чемпион России «Зенит» сегодня узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой питерский клуб на время обновил информацию о себе в англоязычном твиттере.