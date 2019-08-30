Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Представитель «Славии» усмехнулся после попадания в «группу смерти» в ЛЧ (видео)

Шансов на выход нет от слова совсем.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Одним из самых забавных моментов вечера стала реакция представителей чешской «Славии» на попадание в «группу смерти» к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Интеру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Усмешка вице-председателя правления Томаша Сыроватки быстро стала мемом в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого пражская «Славия» лишь раз попадала в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2007/08 чехи заняли в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Стяуа» третье место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Чего ждать от России на ЧМ по баскетболу. Минимум и максимум
Бесславная кампания. «Спартак» закончил выступление в еврокубках
«Интер» опубликовал фото Санчеса в форме клуба
Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 8-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь