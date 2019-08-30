Представитель «Славии» усмехнулся после попадания в «группу смерти» в ЛЧ (видео)
Шансов на выход нет от слова совсем.
Шансов на выход нет от слова совсем.
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Одним из самых забавных моментов вечера стала реакция представителей чешской «Славии» на попадание в «группу смерти» к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Интеру».
Усмешка
До этого пражская «Славия» лишь раз попадала в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2007/08 чехи заняли в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Стяуа» третье место.
Андрей Санталов