Представитель «Славии» усмехнулся после попадания в «группу смерти» в ЛЧ (видео)

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Одним из самых забавных моментов вечера стала реакция представителей чешской «Славии» на попадание в «группу смерти» к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Интеру».

До этого пражская «Славия» лишь раз попадала в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2007/08 чехи заняли в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Стяуа» третье место.