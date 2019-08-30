Шведская полиция побила фанатов «Селтика» дубинками (видео)

Источник: РИА "Новости"

В матче квалификации Лиги Европы АИК — «Селтик» произошел конфликт между шведской полицией и шотландскими фанатами.



Перед игрой на гостевой трибуне болельщики зажгли файеры, и служба безопасности стадиона попробовала вычислить зачинщиков. В перерыве матча полиция зашла на фанатский сектор и после разговора с ультрас начала бить их дубинками.

Теперь на «Селтик» могут быть наложены санкции, при этом сам клуб считает, что в этой ситуации виноваты шведские хулиганы. По словам источника в «Селтике», на фанатскую трибуну к шотландцам пробрались ультрас «Хаммарбю» — команды, которая является принципиальным соперником АИК в Швеции.