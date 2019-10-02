Игрок «Брюгге» потроллил «Реал» (фото)
Позлил болельщиков в Мадриде.
Позлил болельщиков в Мадриде.
Полузащитник «Брюгге» Деннис Бонавентуре рассказал, что заранее придумал, как будет праздновать гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов.
21-летний футболист сделал дубль на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал это в стиле Криштиану Роналду.
«Сделал так, потому что мне нравится Роналду. Это мой самый любимый игрок, и мне не понравилось, что он ушел из “Реала”. Поэтому я отпраздновал голы в его стиле, чтобы показать “Мадриду”, что им
В этом сезоне Бонавентуре забил 5 голов в 12 матчах.
Андрей Санталов