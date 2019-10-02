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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Брюгге» потроллил «Реал» (фото)

Позлил болельщиков в Мадриде.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Брюгге» Деннис Бонавентуре рассказал, что заранее придумал, как будет праздновать гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов.

21-летний футболист сделал дубль на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал это в стиле Криштиану Роналду.

«Сделал так, потому что мне нравится Роналду. Это мой самый любимый игрок, и мне не понравилось, что он ушел из “Реала”. Поэтому я отпраздновал голы в его стиле, чтобы показать “Мадриду”, что им кое-кого не хватает», — сказал после игры Бонавентуре.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Бонавентуре забил 5 голов в 12 матчах.

Андрей Санталов

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