Игрок «Брюгге» потроллил «Реал» (фото)

Полузащитник «Брюгге» Деннис Бонавентуре рассказал, что заранее придумал, как будет праздновать гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов.



21-летний футболист сделал дубль на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал это в стиле Криштиану Роналду.



«Сделал так, потому что мне нравится Роналду. Это мой самый любимый игрок, и мне не понравилось, что он ушел из “Реала”. Поэтому я отпраздновал голы в его стиле, чтобы показать “Мадриду”, что им кое-кого не хватает», — сказал после игры Бонавентуре.