Болбой помог «Тоттенхэму» забить гол (видео)
Моуринью оценил.
Моуринью оценил.
Быстрая атака, которая закончилась вторым голом «Тоттенхэма» в ворота «Олимпиакоса», не случилась бы без мальчика, подающего мячи на бровке. Боллбой, быстро оценив ситуацию, бросил мяч Сержу Орье, и игроки греческой команды не успели вернуться в оборону.
В итоге Харри Кейн спокойно завершил комбинацию.
Сразу после этого эпизода главный тренер «шпор» Жозе Моуринью подошел к мальчику и поблагодарил его за быстрые действия.
«С 10 до 16 лет я был хорошим болбоем. И он проявил себя хорошим болбоем. Он следил за игрой, а не смотрел на трибуны. После матча хотел пригласить его в раздевалку отпраздновать победу, но не смог его найти», — приводит слова Моуринью The Sun.
Андрей Санталов
|Жозе Моуринью
|Педру Мартинш
|Деле Алли(Серж Орье)
|45+1′
|Юссеф Эль-Араби
|6′
|Харри Кейн(Лукас Моура)
|50′
|Рубен Семеду(дос Сантос Торрес Гильерме)
|19′
|Серж Орье(Сон Хын Мин)
|73′
|Харри Кейн(Кристиан Эриксен)
|77′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Жозе Са
|3
|Дэнни Роуз
|3
|Рубен Семеду
39′
|4
|Тоби Алдервейрелд
61′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|6
|Давинсон Санчес
|20
|Яссин Мериа
|24
|Серж Орье
|21
|Костас Цимикас
71′
|8
|Харри Уинкс
|4
|Мади Камара
|7
|Сон Хын Мин
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|10
|Харри Кейн
|19
|Георгиос Масурас
|15
|Эрик Дайер
29′
|5
|Андреас Бухалакис
68′74′
|23
|Кристиан Эриксен
|28
|Матье Вальбуэна
|20
|Деле Алли
83′
|10
|Даниэл Поденсе
75′78′
|28
|Танги Ндомбеле
|97
|Лазар Ранджелович
|27
|Лукас Моура
61′
|11
|Юссеф Эль-Араби
85′
|17
|Мусса Сиссоко
|9
|Мигель Анхель Герреро
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Георгий Кабаков(Болгария)