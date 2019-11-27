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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Болбой помог «Тоттенхэму» забить гол (видео)

Моуринью оценил.

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Источник: AP 2019
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Быстрая атака, которая закончилась вторым голом «Тоттенхэма» в ворота «Олимпиакоса», не случилась бы без мальчика, подающего мячи на бровке. Боллбой, быстро оценив ситуацию, бросил мяч Сержу Орье, и игроки греческой команды не успели вернуться в оборону.

В итоге Харри Кейн спокойно завершил комбинацию.

Сразу после этого эпизода главный тренер «шпор» Жозе Моуринью подошел к мальчику и поблагодарил его за быстрые действия.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С 10 до 16 лет я был хорошим болбоем. И он проявил себя хорошим болбоем. Он следил за игрой, а не смотрел на трибуны. После матча хотел пригласить его в раздевалку отпраздновать победу, но не смог его найти», — приводит слова Моуринью The Sun.

Андрей Санталов

Тоттенхэм Хотспур
4:2
Первый тайм: 1:2
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Группа B26.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 57024 зрителя
Главные тренеры
Жозе МоуриньюПедру Мартинш
Голы
Деле Алли(Серж Орье)45+1′
Юссеф Эль-Араби6′
Харри Кейн(Лукас Моура)50′
Рубен Семеду(дос Сантос Торрес Гильерме)19′
Серж Орье(Сон Хын Мин)73′
Харри Кейн(Кристиан Эриксен)77′
Составы команд
22Пауло Гассанига
1Жозе Са
3Дэнни Роуз
3Рубен Семеду
39′
4Тоби Алдервейрелд
61′
14Омар Эль-Абделлауи
6Давинсон Санчес
20Яссин Мериа
24Серж Орье
21Костас Цимикас
71′
8Харри Уинкс
4Мади Камара
7Сон Хын Мин
8дос Сантос Торрес Гильерме
10Харри Кейн
19Георгиос Масурас
15Эрик Дайер
29′
5Андреас Бухалакис
68′74′
23Кристиан Эриксен
28Матье Вальбуэна
20Деле Алли
83′
10Даниэл Поденсе
75′78′
28Танги Ндомбеле
97Лазар Ранджелович
27Лукас Моура
61′
11Юссеф Эль-Араби
85′
17Мусса Сиссоко
9Мигель Анхель Герреро
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
11Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Кабаков(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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