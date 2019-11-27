Болбой помог «Тоттенхэму» забить гол (видео)

Быстрая атака, которая закончилась вторым голом «Тоттенхэма» в ворота «Олимпиакоса», не случилась бы без мальчика, подающего мячи на бровке. Боллбой, быстро оценив ситуацию, бросил мяч Сержу Орье, и игроки греческой команды не успели вернуться в оборону.

В итоге Харри Кейн спокойно завершил комбинацию. Сразу после этого эпизода главный тренер «шпор» Жозе Моуринью подошел к мальчику и поблагодарил его за быстрые действия.

«С 10 до 16 лет я был хорошим болбоем. И он проявил себя хорошим болбоем. Он следил за игрой, а не смотрел на трибуны. После матча хотел пригласить его в раздевалку отпраздновать победу, но не смог его найти», — приводит слова Моуринью The Sun.



Андрей Санталов