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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду разозлился на болельщика, выбежавшего на поле для селфи (фото)

Криштиану можно понять.

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Источник: РИА "Новости"

Во время матча плей-офф Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» на поле выбежал болельщик. Молодой человек хотел сделать селфи со звездой туринцев Криштиану Роналду, но тот был не в настроении — итальянская команда к этому моменту уступала 0:1.

Болельщик успел упасть и обнять Роналду за колени, после чего охранники стадиона вмешались и увели его с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты часто выбегают на поле сфотографироваться с Криштиану, обычно португалец не против таких селфи.

В матче с «Лионом» прервалась голевая серия Роналду из 9 матчей. «Ювентус» в итоге так и уступил 0:1, ответная игра пройдет 17 марта.

Андрей Санталов

Лион
1:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала26.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 57335 зрителей
Главные тренеры
Руди ГарсияМаурицио Сарри
Голы
Люка Тузар(Уссем Ауар)31′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Войчех Щенсны
5Джейсон Денайер
4Маттейс де Лигт
6Антониу Марселу
28′
12Алекс Сандру
20Фернанду де Оливейра Марсал
13Данилу
8Уссем Ауар
19Леонардо Бонуччи
29Люка Тузар
30Родриго Бентанкур
39Бруну Гимарайнс
7Криштиану Роналду
9Мусса Дембеле
10Пауло Дибала
14Лео Дюбуа
78′
5Миралем Пьянич
61′
23Кенни Тете
8Аарон Рэмси
21Карл Токо-Экамби
66′
25Адриен Рабьо
78′
7Мартен Террье
33Федерико Бернардески
27Максвел Гнали Корне
61′81′
16Хуан Куадрадо
70′
3Йоахим Аннерсен
21Гонсало Игуаин
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
2Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
17Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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