Роналду разозлился на болельщика, выбежавшего на поле для селфи (фото)
Криштиану можно понять.
Криштиану можно понять.
Во время матча
Болельщик успел упасть и обнять Роналду за колени, после чего охранники стадиона вмешались и увели его с поля.
Фанаты часто выбегают на поле сфотографироваться с Криштиану, обычно португалец не против таких селфи.
В матче с «Лионом» прервалась голевая серия Роналду из 9 матчей. «Ювентус» в итоге так и уступил 0:1, ответная игра пройдет 17 марта.
Андрей Санталов
|Руди Гарсия
|Маурицио Сарри
|Люка Тузар(Уссем Ауар)
|31′
|1
|Антони Лопеш
|1
|Войчех Щенсны
|5
|Джейсон Денайер
|4
|Маттейс де Лигт
|6
|Антониу Марселу
28′
|12
|Алекс Сандру
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
|13
|Данилу
|8
|Уссем Ауар
|19
|Леонардо Бонуччи
|29
|Люка Тузар
|30
|Родриго Бентанкур
|39
|Бруну Гимарайнс
|7
|Криштиану Роналду
|9
|Мусса Дембеле
|10
|Пауло Дибала
|14
|Лео Дюбуа
78′
|5
|Миралем Пьянич
61′
|23
|Кенни Тете
|8
|Аарон Рэмси
|21
|Карл Токо-Экамби
66′
|25
|Адриен Рабьо
78′
|7
|Мартен Террье
|33
|Федерико Бернардески
|27
|Максвел Гнали Корне
61′81′
|16
|Хуан Куадрадо
70′
|3
|Йоахим Аннерсен
|21
|Гонсало Игуаин
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)