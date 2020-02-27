Роналду разозлился на болельщика, выбежавшего на поле для селфи (фото)

Во время матча плей-офф Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» на поле выбежал болельщик. Молодой человек хотел сделать селфи со звездой туринцев Криштиану Роналду, но тот был не в настроении — итальянская команда к этому моменту уступала 0:1.



Болельщик успел упасть и обнять Роналду за колени, после чего охранники стадиона вмешались и увели его с поля.