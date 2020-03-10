Коронавирус закрывает стадионы (фото)

Матчи, которые были запланированы до этого срока, перенесены на неопределенную дату.

До того, как это решение было принято, матчи итальянского первенства проходили без зрителей на пустых стадионах. Также при пустых трибунах прошли и будут проведены несколько матчей еврокубков.