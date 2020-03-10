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17Лидер начал с нулей
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус закрывает стадионы (фото)

Чемпионат Италии по футболу приостановлен до 3 апреля из-за коронавируса.

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Матчи, которые были запланированы до этого срока, перенесены на неопределенную дату.

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До того, как это решение было принято, матчи итальянского первенства проходили без зрителей на пустых стадионах. Также при пустых трибунах прошли и будут проведены несколько матчей еврокубков.

Помимо этого в некоторых лигах запретили традиционные рукопожатия-приветствия футболистов и судей перед началом игр.

Как коронавирус опустошает стадионы смотрите в нашей фотогалерее.

Италия
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