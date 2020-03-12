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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «ПСЖ» потроллили Холланда после победы над «Боруссией» (фото)

Норвежец их разозлил.

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Источник: AFP 2020

«ПСЖ» обыграл в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» (2:0) и вышел в ¼ финала. Одной из историй стала реакция футболистов парижского клуба на форварда гостей Эрлинга Холанда.

Норвежец сделал дубль в первой игре и отпраздновал голы в стиле дзен.

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Кроме того, в интернете появилась картина из снэпчата, на которой Холанд заявляет: «Париж — мой город, а не ваш». Неизвестно, является ли эта картинка оригинальной.

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В ответ Неймар отпраздновал гол в ворота «Боруссии» в стиле Холанда.

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После победы игроки «ПСЖ» вместе с Неймаром и Мбаппе повторили этот жест еще раз — уже в раздевалке команды.

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А бразилец даже посвятил Холанду отдельный пост в инстаграме.

«Париж — наш город, не твой», — подписал фото Неймар.

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Андрей Санталов

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