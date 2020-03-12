Игроки «ПСЖ» потроллили Холланда после победы над «Боруссией» (фото)
Норвежец их разозлил.
Норвежец их разозлил.
«ПСЖ» обыграл в ответном матче
Норвежец сделал дубль в первой игре и отпраздновал голы в стиле дзен.
Кроме того, в интернете появилась картина из снэпчата, на которой Холанд заявляет: «Париж — мой город, а не ваш». Неизвестно, является ли эта картинка оригинальной.
В ответ Неймар отпраздновал гол в ворота «Боруссии» в стиле Холанда.
После победы игроки «ПСЖ» вместе с Неймаром и Мбаппе повторили этот жест еще раз — уже в раздевалке команды.
А бразилец даже посвятил Холанду отдельный пост в инстаграме.
«Париж — наш город, не твой», — подписал фото Неймар.
Андрей Санталов