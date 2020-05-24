Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов

Ровно 6 лет назад мадридский «Реал» в чисто испанском финале Лиги чемпионов переиграл «Атлетико», забив три мяча в дополнительное время.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Игру для королевского клуба спас Серхио Рамос, который сравнял счет на третьей добавленной минуте. Королевский клуб выиграл заветный десятый Кубок чемпионов — предыдущий «Реал» выигрывал в 2002 году. Вспомнить фантастический финал можно благодаря нашей фотогалерее.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
СМИ: Воспитанник «Барсы» - основная трансферная цель «Ливерпуля»
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
Юмтити хотят включить в сделку по трансферу форварда в «Барсу»
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
Боец MMA выиграл три поединка на голых кулаках и стал чемпионом
СМИ: ЦСКА и «Химки» против возобновления сезона Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь