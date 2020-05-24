Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов

Игру для королевского клуба спас Серхио Рамос, который сравнял счет на третьей добавленной минуте. Королевский клуб выиграл заветный десятый Кубок чемпионов — предыдущий «Реал» выигрывал в 2002 году. Вспомнить фантастический финал можно благодаря нашей фотогалерее.