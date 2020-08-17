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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики высмеяли игру защитника «Манчестер Юнайтед»

Год назад за него заплатили за 80 млн фунтов.

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Источник: AP 2020

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр стал объектом насмешек болельщиков после матча с «Севильей» (1:2) в Лиге Европы. В твиттере многие пошутили, что английский защитник придумал, как обороняться не глядя.

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Речь идет о первом голе в ворота «Ман Юнайтед». После передачи Серхио Регилона через всю штрафную Хесус Навас сравнял счет в игре. Магуайр в этот момент смотрел за нападающим в центре штрафной.

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Второй гол в ворота «МЮ» вызвал спор между хавбеком Бруну Фернандешем и защитником Виктором Линделефом.

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Летом 2019-го «Манчестер Юнайтед» приобрел Магуайра у «Лестера» за рекордную для защитников сумму в 80 млн фунтов. В этом сезоне манкунианцы финишировали в АПЛ третьими и третий год подряд остались без трофеев, проиграв в ½ финала Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги Европы.

Андрей Санталов

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