Болельщики высмеяли игру защитника «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2020

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр стал объектом насмешек болельщиков после матча с «Севильей» (1:2) в Лиге Европы. В твиттере многие пошутили, что английский защитник придумал, как обороняться не глядя.

Речь идет о первом голе в ворота «Ман Юнайтед». После передачи Серхио Регилона через всю штрафную Хесус Навас сравнял счет в игре. Магуайр в этот момент смотрел за нападающим в центре штрафной.

Второй гол в ворота «МЮ» вызвал спор между хавбеком Бруну Фернандешем и защитником Виктором Линделефом.