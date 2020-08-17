Болельщики высмеяли игру защитника «Манчестер Юнайтед»
Год назад за него заплатили за 80 млн фунтов.
Год назад за него заплатили за 80 млн фунтов.
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр стал объектом насмешек болельщиков после матча с «Севильей» (1:2) в Лиге Европы. В твиттере многие пошутили, что английский защитник придумал, как обороняться не глядя.
Речь идет о первом голе в ворота «Ман Юнайтед». После передачи Серхио Регилона через всю штрафную Хесус Навас сравнял счет в игре. Магуайр в этот момент смотрел за нападающим в центре штрафной.
Второй гол в ворота «МЮ» вызвал спор между хавбеком Бруну Фернандешем и защитником Виктором Линделефом.
Летом 2019-го «Манчестер Юнайтед» приобрел Магуайра у «Лестера» за рекордную для защитников сумму в 80 млн фунтов. В этом сезоне манкунианцы финишировали в АПЛ третьими и третий год подряд остались без трофеев, проиграв в ½ финала Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги Европы.
Андрей Санталов