Левандовски и Мюллер мчат к финалу ЛЧ. Анонс матча «Лион» — «Бавария»

«Бавария» показала футбол космического уровня в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» . Мюнхенцы, конечно, были фаворитами, но такого разгрома вряд ли кто-то ожидал. Интересно, что только один гол из 8 забил лучший голеадор бундеслиги Роберт Левандовски — настолько хороши были Томас Мюллер, Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Фелипе Коутиньо. Отличный матч выдал и Леон Горетцка — на нем теперь держится центр поля. Вообще в игре с «Барсой» у мюнхенцев получалось буквально всё: и высокий прессинг, и контратаки, и позиционное нападение. Если «Баварию» ждали в полуфинале ЛЧ, то про «Лион» так никак сказать нельзя. Ничто не предвещало, что французская команда, провалившаяся в Лиге 1, окажется в четверке лучших в Европе. «Лион» чудом вышел из группы с «Зенитом», затем выбил двух фаворитов ЛЧ: «Ювентус» и «Манчестер Сити» . Схема 3−5−2, найденная тренером Руди Гарсией, отлично подходит команде, с удовольствием играющей на контратаках. Впереди французы рассчитывают на Муссу Дембеле (22 гола в сезоне) и Мемфиса Депая, в центре поля всю игру делает Уссем Ауар.

Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2013-м. Из того состава в строю до сих пор Мануэль Нойер, Давид Алаба, Жером Боатенг и Томас Мюллер. Мюнхенский клуб проводит выдающийся сезон после смены тренера: полная доминация в бундеслиге, поразительная результативность в ЛЧ (больше 4 голов за матч), Кубок Германии — до требла не хватает только главного евротрофея. «Лион» остановил две топ-команды, но и у «Ювентуса», и у «Ман Сити» были игровые проблемы (тренер «Юве» Маурицио Сарри уже уволен, к наставнику «Сити» Хосепу Гвардиоле есть вопросы). «Бавария» же сейчас ближе всего к бразильской системе: вы забьете нам, сколько сможете, мы вам — сколько захотим. Минимум в два мяча Мюнхен должен обыгрывать «Лион» — в БК 1Х Ставка на победу «Баварии» с форой -2 дают коэффициент 2,01.



Отдельная интрига — сколько забьет Левандовски. У поляка 54 гола в 45 матчах сезона. В наше время такую статистику в ведущих лигах Европы показывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. До рекорда Лео (73 мяча в 60 матчах), конечно, Роберту не дотянуться, но интересно, насколько еще может улучшить свой личный рекорд Левандовски.