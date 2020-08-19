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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски и Мюллер мчат к финалу ЛЧ. Анонс матча «Лион» — «Бавария»

Немецко-французская разборка.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/2 финала, 19.08.2020, 22:00

Лион-Бавария-

«Бавария» показала футбол космического уровня в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной». Мюнхенцы, конечно, были фаворитами, но такого разгрома вряд ли кто-то ожидал. Интересно, что только один гол из 8 забил лучший голеадор бундеслиги Роберт Левандовски — настолько хороши были Томас Мюллер, Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Фелипе Коутиньо. Отличный матч выдал и Леон Горетцка — на нем теперь держится центр поля. Вообще в игре с «Барсой» у мюнхенцев получалось буквально всё: и высокий прессинг, и контратаки, и позиционное нападение.

Если «Баварию» ждали в полуфинале ЛЧ, то про «Лион» так никак сказать нельзя. Ничто не предвещало, что французская команда, провалившаяся в Лиге 1, окажется в четверке лучших в Европе. «Лион» чудом вышел из группы с «Зенитом», затем выбил двух фаворитов ЛЧ: «Ювентус» и «Манчестер Сити». Схема 3−5−2, найденная тренером Руди Гарсией, отлично подходит команде, с удовольствием играющей на контратаках. Впереди французы рассчитывают на Муссу Дембеле (22 гола в сезоне) и Мемфиса Депая, в центре поля всю игру делает Уссем Ауар.

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Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2013-м. Из того состава в строю до сих пор Мануэль Нойер, Давид Алаба, Жером Боатенг и Томас Мюллер. Мюнхенский клуб проводит выдающийся сезон после смены тренера: полная доминация в бундеслиге, поразительная результативность в ЛЧ (больше 4 голов за матч), Кубок Германии — до требла не хватает только главного евротрофея. «Лион» остановил две топ-команды, но и у «Ювентуса», и у «Ман Сити» были игровые проблемы (тренер «Юве» Маурицио Сарри уже уволен, к наставнику «Сити» Хосепу Гвардиоле есть вопросы). «Бавария» же сейчас ближе всего к бразильской системе: вы забьете нам, сколько сможете, мы вам — сколько захотим. Минимум в два мяча Мюнхен должен обыгрывать «Лион» — в БК 1Х Ставка на победу «Баварии» с форой -2 дают коэффициент 2,01.

Отдельная интрига — сколько забьет Левандовски. У поляка 54 гола в 45 матчах сезона. В наше время такую статистику в ведущих лигах Европы показывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. До рекорда Лео (73 мяча в 60 матчах), конечно, Роберту не дотянуться, но интересно, насколько еще может улучшить свой личный рекорд Левандовски.

Андрей Санталов

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