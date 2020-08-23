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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» или «ПСЖ»? Анонс главного матча сезона

Левандовски против Неймара.

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Источник: AFP 2020

«ПСЖ» долго к этому к этому шел, и наконец-таки это случилось: Париж в финале Лиге чемпионов. В 1995-м «Пари Сен-Жермен» с Веа и Жинола был остановлен в полуфинале «Миланом». Теперь же Неймар и Килиан Мбаппе в одном матче от главного трофея в истории клуба. Бразилец пока не забивает в Португалии, но в обеих встречах плей-офф проявил себя настоящим лидером. Теперь Неймар включается не только, когда получает мяч, но и прессингует соперника и отрабатывает в обороне. У главного тренера Томаса Тухеля наконец получилось создать настоящую команду, а не группу звезд, где каждый был сам по себе.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Финал, 23.08.2020, 22:00

ПСЖ-Бавария-

Для «Баварии» это уже 11-й финал главного европейского турнира, 5 из 10 предыдущих были победными. Нынешний состав многими признается самым сильным в современной истории клуба. Лучший сезон в карьере проводит нападающий Роберт Левандовски (55 голов, из них 15 в ЛЧ), Томас Мюллер — не просто лучший распасовщик бундеслиги, но и главное связующее звено у мюнхенцев между атакой и центром поля.

В настоящую звезду в «Баварии» превратился Серж Гнабри. По этому же пути идет 19-летний защитник Альфонсо Дэвис. А ведь есть еще Леон Горетцка, Иван Перишич, Кингсли Коман, выходящий на замену Фелипе Коутинью…

В полуфинале чемпион Германии снова показал свои сильные и слабые стороны. Защитники «Баварии» по традиции поднимались высоко к центру поля, и игроки «Лиона» пользовались свободными зонами за их спинами. Против реактивного Мбаппе такая тактика выглядит рискованной. «ПСЖ» выдал один из лучших матчей в сезоне в своем полуфинале с «Лейпцигом». Мощный прессинг у чужой штрафной (так были забиты два гола из трех), опасные стандарты и выходы один на один — на такой футбол было приятно смотреть.

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Из двух достойных соперников нужно выбрать кого-то одного — и это будет «Бавария». Чемпион Германии выглядит несокрушимой машиной в этом году. Собственно, так оно и есть, в 2020-м мюнхенцы еще ни разу не проиграли. В 2013 году «Бавария» выиграла бундеслигу, Кубок Германии и ЛЧ, спустя семь лет она снова должна сделать требл. На победу немецкого клуба в основное время очень хороший коэффициент, в БК 1Х Ставка она оценивается в 2,06.

Андрей Санталов

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