«Бавария» или «ПСЖ»? Анонс главного матча сезона
Левандовски против Неймара.
Левандовски против Неймара.
«ПСЖ» долго к этому к этому шел, и
Для «Баварии» это уже 11-й финал главного европейского турнира, 5 из 10 предыдущих были победными. Нынешний состав многими признается самым сильным в современной истории клуба. Лучший сезон в карьере проводит нападающий Роберт Левандовски (55 голов, из них 15 в ЛЧ), Томас Мюллер — не просто лучший распасовщик бундеслиги, но и главное связующее звено у мюнхенцев между атакой и центром поля.
В настоящую звезду в «Баварии» превратился Серж Гнабри. По этому же пути идет 19-летний защитник Альфонсо Дэвис. А ведь есть еще Леон Горетцка, Иван Перишич, Кингсли Коман, выходящий на замену Фелипе Коутинью…
В полуфинале чемпион Германии снова показал свои сильные и слабые стороны. Защитники «Баварии» по традиции поднимались высоко к центру поля, и игроки «Лиона» пользовались свободными зонами за их спинами. Против реактивного Мбаппе такая тактика выглядит рискованной. «ПСЖ» выдал один из лучших матчей в сезоне в своем полуфинале с «Лейпцигом». Мощный прессинг у чужой штрафной (так были забиты два гола из трех), опасные стандарты и выходы один на один — на такой футбол было приятно смотреть.
Из двух достойных соперников нужно выбрать
Андрей Санталов