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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски проснулся с Кубком чемпионов (фото)

Его любимый трофей.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, как провел ночь после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ». Польский форвард уснул вместе с Кубком европейских чемпионов.

«Вот так я проснулся», — подписал фото Левандовски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Левандовски стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша ЛЧ, он забил 15 голов в 10 матчах. Нападающий отличился в каждой игре кроме финала. Всего же у Левандовского 55 голов в этом сезоне — его личный рекорд в карьере. Для польского форварда это первая победа в Лиге чемпионов.

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