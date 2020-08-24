Левандовски проснулся с Кубком чемпионов (фото)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, как провел ночь после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ». Польский форвард уснул вместе с Кубком европейских чемпионов.

Левандовски стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша ЛЧ, он забил 15 голов в 10 матчах. Нападающий отличился в каждой игре кроме финала. Всего же у Левандовского 55 голов в этом сезоне — его личный рекорд в карьере. Для польского форварда это первая победа в Лиге чемпионов.