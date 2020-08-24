Мюллер использовал паспорт как телефон, чтобы пройти мимо журналистов (видео)

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер оригинально вышел со стадиона в Лиссабоне после финала Лиги чемпионов. Немецкий футболист прошел мимо журналистов, притворившись, что разговаривает по телефону, хотя у уха он держал паспорт.

Отметим, что после матча Мюллер общался с журналистами. Полузащитник во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов, в этом турнире он забил 4 гола, в том числе сделал дубль в ворота «Барселоны». Также Мюллер стал лучшим ассистентом бундеслиги в чемпионате-2019/20.