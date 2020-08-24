Текущие события
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.08
Арсенал Т
Химки
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Мюллер использовал паспорт как телефон, чтобы пройти мимо журналистов (видео)

Минутка юмора.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер оригинально вышел со стадиона в Лиссабоне после финала Лиги чемпионов. Немецкий футболист прошел мимо журналистов, притворившись, что разговаривает по телефону, хотя у уха он держал паспорт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что после матча Мюллер общался с журналистами. Полузащитник во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов, в этом турнире он забил 4 гола, в том числе сделал дубль в ворота «Барселоны». Также Мюллер стал лучшим ассистентом бундеслиги в чемпионате-2019/20.

Андрей Санталов
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
Большая распродажа на Ali. Миллионы скидок на спорт и не только!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь