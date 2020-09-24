«Бавария» возьмет еще один трофей: анонс матча за Суперкубок УЕФА
Без шансов для «Севильи».
Без шансов для «Севильи».
«Бавария» стартовала в чемпионате Германии, так словно не было никакого перерыва после сверхуспешного прошлого сезона. Лучшая команда Европы расправилась с «Шальке», отгрузив ему 8 мячей. Больше всех старался новичок баварцев Сане, он постоянно забегал за спины защитникам и уже оттуда раздавала голевые и забивал сам. Прекрасны были и прежние лидеры «Баварии»: Гнабри хладнокровно оформил
«Севилья» еще не играла официальных матчей после финала Лиги Европы. В составе испанцев есть некоторые изменения: Ракитич заменил Банегу в центре поля, ушел левый защитник Регилон, остальные ключевые игроки остались. Из новичков выделяются воспитанник «Реала» Родригес (куплен за 13,5 млн евро) и Акунья из «Спортинга» (за 10,5 млн). Задачи на сезон у «Севильи» прежние: попасть в топ-4 Ла Лиги и победить в одном из Кубков.
Вообще команда Лопетеги умеет мешать играть в футбол
«Бавария» после требла идет за новым трофеем. Команда Флика побеждает 22 матча подряд и сегодня должна продлить серию. Да, «Севилья» проходила «Ман Юнайтед» и «Интер» в статусе андердога, но тогда она была в суперформе, сейчас же игроки явно далеки от нее. Вряд ли стоит ждать разгрома в этой игре, но с разницей в пару мячей чемпион Германии должен выигрывать. БК Winline предлагает на фору -1,5 коэффициент 1,83.
Андрей Санталов