Стал известен состав групп Лиги чемпионов
В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ.
В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ.
Группа A
|1. Бавария (Мюнхен)
|Германия
|2. Атлетико (Мадрид)
|Испания
|3. Зальцбург (Зальцбург)
|Австрия
|4. Локомотив (Москва)
|Россия
Группа B
|1. Реал (Мадрид)
|Испания
|2. Шахтер (Донецк)
|Украина
|3. Интер (Милан)
|Италия
|4. Боруссия (Менхенгладбах)
|Германия
Группа C
|1. Порту (Порту)
|Португалия
|2. Манчестер Сити (Манчестер)
|Англия
|3. Олимпиакос (Пирей)
|Греция
|4. Марсель (Марсель)
|Франция
Группа D
|1. Ливерпуль (Ливерпуль)
|Англия
|2. Аякс (Амстердам)
|Голландия
|3. Аталанта (Бергамо)
|Италия
|4. Мидтъюланн (Хернинг)
|Дания
Группа E
|1. Севилья (Севилья)
|Испания
|2. Челси (Лондон)
|Англия
|3. Краснодар (Краснодар)
|Россия
|4. Ренн (Ренн)
|Франция
Группа F
|1. Зенит (Санкт-Петербург)
|Россия
|2. Боруссия (Дортмунд)
|Германия
|3. Лацио (Рим)
|Италия
|4. Брюгге (Брюссель)
|Бельгия
Группа G
|1. Ювентус (Турин)
|Италия
|2. Барселона (Барселона)
|Испания
|3. Динамо (Киев)
|Украина
|4. Ференцварош (Будапешт)
|Венгрия
Группа H
|1. ПСЖ (Париж)
|Франция
|2. Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|Англия
|3. РБ (Лейпциг)
|Германия
|4. Башакшехир (Стамбул)
|Турция
Впервые в истории Лиги чемпионов в групповой этап вышли сразу три российских клуба. «Зенит» перед жеребьевкой находился в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвертой.
Календарь матчей станет известен позднее. Первые игры группового этапа ЛЧ будут сыграны