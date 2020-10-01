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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен состав групп Лиги чемпионов

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ.

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Источник: AFP 2020

Группа A

1. Бавария (Мюнхен)Германия
2. Атлетико (Мадрид)Испания
3. Зальцбург (Зальцбург)Австрия
4. Локомотив (Москва)Россия

Группа B

1. Реал (Мадрид)Испания
2. Шахтер (Донецк)Украина
3. Интер (Милан)Италия
4. Боруссия (Менхенгладбах)Германия

Группа C

1. Порту (Порту)Португалия
2. Манчестер Сити (Манчестер)Англия
3. Олимпиакос (Пирей)Греция
4. Марсель (Марсель)Франция

Группа D

1. Ливерпуль (Ливерпуль)Англия
2. Аякс (Амстердам)Голландия
3. Аталанта (Бергамо)Италия
4. Мидтъюланн (Хернинг)Дания

Группа E

1. Севилья (Севилья)Испания
2. Челси (Лондон)Англия
3. Краснодар (Краснодар)Россия
4. Ренн (Ренн)Франция

Группа F

1. Зенит (Санкт-Петербург)Россия
2. Боруссия (Дортмунд)Германия
3. Лацио (Рим)Италия
4. Брюгге (Брюссель)Бельгия

Группа G

1. Ювентус (Турин)Италия
2. Барселона (Барселона)Испания
3. Динамо (Киев)Украина
4. Ференцварош (Будапешт)Венгрия

Группа H

1. ПСЖ (Париж)Франция
2. Манчестер Юнайтед (Манчестер)Англия
3. РБ (Лейпциг)Германия
4. Башакшехир (Стамбул)Турция

Впервые в истории Лиги чемпионов в групповой этап вышли сразу три российских клуба. «Зенит» перед жеребьевкой находился в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвертой.

Календарь матчей станет известен позднее. Первые игры группового этапа ЛЧ будут сыграны 20—21 октября.

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