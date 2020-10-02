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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились соперники ЦСКА в Лиге Европы

В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы сыграет с командами «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Фейенорд» (Роттердам, Голландия), «Вольфсберг» (Австрия).

Команда Виктора Гончаренко была посеяна в первую — сильнейшую — корзину перед жеребьевкой.

ЦСКА стал единственным представителем России в Лиге Европы после того, как московское «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификационный отбор.

Первые игры группового этапа Лиги Европы пройдут 22 октября. Календарь матчей станет известен позднее.

Вчера своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

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