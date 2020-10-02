Определились соперники ЦСКА в Лиге Европы
В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.
В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.
Московский ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы сыграет с командами «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Фейенорд» (Роттердам, Голландия), «Вольфсберг» (Австрия).
Команда Виктора Гончаренко была посеяна в первую — сильнейшую — корзину перед жеребьевкой.
ЦСКА стал единственным представителем России в Лиге Европы после того, как московское «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификационный отбор.
Первые игры группового этапа Лиги Европы пройдут 22 октября. Календарь матчей станет известен позднее.