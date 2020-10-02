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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен состав групп в Лиге Европы

В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.

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Источник: AFP 2020

Группа A

1. Рома (Рим)Италия
2. Янг Бойз (Берн)Швейцария
3. ЧФР (Клуж-Напока)Румыния
4. ЦСКА (София)Болгария

Группа B

1. Арсенал (Лондон)Англия
2. Рапид (Вена)Австрия
3. Мольде (Мольде)Норвегия
4. Дандалк (Дандалк)Ирландия

Группа C

1. Байер (Леверкузен)Германия
2. Славия (Прага)Чехия
3. Хапоэл (Бер-Шева)Израиль
4. Ницца (Ницца)Франция

Группа D

1. Бенфика (Лиссабон)Португалия
2. Стандард (Льеж)Бельгия
3. Рейнджерс (Глазго)Шотландия
4. Лех (Познань)Польша

Группа E

1. ПСВ (Эйндховен)Голландия
2. ПАОК (Салоники)Греция
3. Гранада (Гранада)Испания
4. Омония (Никосия)Кипр

Группа F

1. Наполи (Неаполь)Италия
2. Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Испания
3. АЗ (Алкмар)Голландия
4. Риека (Риека)Хорватия

Группа G

1. Брага (Брага)Португалия
2. Лестер (Лестер)Англия
3. АЕК (Афины)Греция
4. Заря (Луганск)Украина

Группа H

1. Селтик (Глазго)Шотландия
2. Спарта (Прага)Чехия
3. Милан (Милан)Италия
4. Лилль (Лилль)Франция

Группа I

1. Вильярреал (Вила-Реал)Испания
2. Карабах (Баку)Азербайджан
3. Маккаби (Тель-Авив)Израиль
4. Сивасспор (Сивас)Турция

Группа J

1. Тоттенхэм (Лондон)Англия
2. Лудогорец (Разград)Болгария
3. ЛАСК (Линц)Австрия
4. Антверпен (Антверпен)Бельгия

Группа K

1. ЦСКА (Москва)Россия
2. Динамо (Загреб)Хорватия
3. Фейенорд (Роттердам)Голландия
4. Вольфсберг (Вольфсберг)Австрия

Группа L

1. Гент (Гент)Бельгия
2. Црвена Звезда (Белград)Сербия
3. Хоффенхайм (Хоффенхайм)Германия
4. Слован (Либерец)Чехия

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