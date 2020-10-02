Стал известен состав групп в Лиге Европы
В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.
В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа ЛЕ.
Группа A
|1. Рома (Рим)
|Италия
|2. Янг Бойз (Берн)
|Швейцария
|3. ЧФР (Клуж-Напока)
|Румыния
|4. ЦСКА (София)
|Болгария
Группа B
|1. Арсенал (Лондон)
|Англия
|2. Рапид (Вена)
|Австрия
|3. Мольде (Мольде)
|Норвегия
|4. Дандалк (Дандалк)
|Ирландия
Группа C
|1. Байер (Леверкузен)
|Германия
|2. Славия (Прага)
|Чехия
|3. Хапоэл (Бер-Шева)
|Израиль
|4. Ницца (Ницца)
|Франция
Группа D
|1. Бенфика (Лиссабон)
|Португалия
|2. Стандард (Льеж)
|Бельгия
|3. Рейнджерс (Глазго)
|Шотландия
|4. Лех (Познань)
|Польша
Группа E
|1. ПСВ (Эйндховен)
|Голландия
|2. ПАОК (Салоники)
|Греция
|3. Гранада (Гранада)
|Испания
|4. Омония (Никосия)
|Кипр
Группа F
|1. Наполи (Неаполь)
|Италия
|2. Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|Испания
|3. АЗ (Алкмар)
|Голландия
|4. Риека (Риека)
|Хорватия
Группа G
|1. Брага (Брага)
|Португалия
|2. Лестер (Лестер)
|Англия
|3. АЕК (Афины)
|Греция
|4. Заря (Луганск)
|Украина
Группа H
|1. Селтик (Глазго)
|Шотландия
|2. Спарта (Прага)
|Чехия
|3. Милан (Милан)
|Италия
|4. Лилль (Лилль)
|Франция
Группа I
|1. Вильярреал (Вила-Реал)
|Испания
|2. Карабах (Баку)
|Азербайджан
|3. Маккаби (Тель-Авив)
|Израиль
|4. Сивасспор (Сивас)
|Турция
Группа J
|1. Тоттенхэм (Лондон)
|Англия
|2. Лудогорец (Разград)
|Болгария
|3. ЛАСК (Линц)
|Австрия
|4. Антверпен (Антверпен)
|Бельгия
Группа K
|1. ЦСКА (Москва)
|Россия
|2. Динамо (Загреб)
|Хорватия
|3. Фейенорд (Роттердам)
|Голландия
|4. Вольфсберг (Вольфсберг)
|Австрия
Группа L
|1. Гент (Гент)
|Бельгия
|2. Црвена Звезда (Белград)
|Сербия
|3. Хоффенхайм (Хоффенхайм)
|Германия
|4. Слован (Либерец)
|Чехия
ЦСКА стал единственным представителем России в Лиге Европы после того, как московское «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификационный отбор.
Первые игры группового этапа Лиги Европы пройдут 22 октября. Календарь матчей станет известен позднее.