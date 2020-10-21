Игра, где точно будут голы: анонс матча «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»

По общему мнению, «Локомотиву» в этой Лиге чемпионов досталась самая сложная группа среди российских команд. «Бавария» и «Атлетико» — это другая вселенная, шанс на выход в евровесну — только в борьбе с австрийским «Ред Буллом». Команда Николича поправила дела в чемпионате, выиграв 4 матча подряд, но очевидно, что с атакой есть проблемы: «Локо» забивает в среднем один гол за игру. Закрыть этот вопрос должен трансфер Зе Луиша — легионер отличился уже в первом матче, организовав победный гол в ворота «Уфы». При этом в обороне железнодорожники хороши: наравне с «Зенитом» пропускают меньше всех в РПЛ.

В отличие от «Локо» у «Зальцбурга» с голами нет проблем, «Ред Булл» в 4 матчах чемпионата Австрии накидал соперникам 17 мячей. Да и в прошлом сезоне «быки» забивали больше трех голов за игру в среднем, это, конечно, внушает. Год назад австрийцы не тушевались в ЛЧ, оказав достойное сопротивление «Ливерпулю» и «Наполи», а «Генку» и вовсе отгрузили 10 мячей в двух матчах. С тех пор в топ-клубы перешли Холанд, Минамино и кореец Хван (53 гола на троих), но упор на атаку остался. Главный бомбардир теперь Дака, у 22-летнего замбийца уже 11 голов в 8 матчах.



Прошлый розыгрыш ЛЧ «Локомотив» Семина начал с гостевой победы над «Байером», но больше очков так и не получилось набрать — в итоге логичное 4-е место. Для Николича это дебют в Лиге чемпионов, до этого его командам максимум удавалось выходить в групповой этап Лиги Европы. Обещанного атакующего футбола от «Локо» ждать не приходится (тем более с потерей Алексея Миранчука), интересно будет посмотреть, что на европейском уровне предложит соперникам тренер «Локомотива».