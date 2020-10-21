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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, где точно будут голы: анонс матча «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»

Тяжелый выезд для российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По общему мнению, «Локомотиву» в этой Лиге чемпионов досталась самая сложная группа среди российских команд. «Бавария» и «Атлетико» — это другая вселенная, шанс на выход в евровесну — только в борьбе с австрийским «Ред Буллом». Команда Николича поправила дела в чемпионате, выиграв 4 матча подряд, но очевидно, что с атакой есть проблемы: «Локо» забивает в среднем один гол за игру. Закрыть этот вопрос должен трансфер Зе Луиша — легионер отличился уже в первом матче, организовав победный гол в ворота «Уфы». При этом в обороне железнодорожники хороши: наравне с «Зенитом» пропускают меньше всех в РПЛ.

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В отличие от «Локо» у «Зальцбурга» с голами нет проблем, «Ред Булл» в 4 матчах чемпионата Австрии накидал соперникам 17 мячей. Да и в прошлом сезоне «быки» забивали больше трех голов за игру в среднем, это, конечно, внушает. Год назад австрийцы не тушевались в ЛЧ, оказав достойное сопротивление «Ливерпулю» и «Наполи», а «Генку» и вовсе отгрузили 10 мячей в двух матчах. С тех пор в топ-клубы перешли Холанд, Минамино и кореец Хван (53 гола на троих), но упор на атаку остался. Главный бомбардир теперь Дака, у 22-летнего замбийца уже 11 голов в 8 матчах.

Прошлый розыгрыш ЛЧ «Локомотив» Семина начал с гостевой победы над «Байером», но больше очков так и не получилось набрать — в итоге логичное 4-е место. Для Николича это дебют в Лиге чемпионов, до этого его командам максимум удавалось выходить в групповой этап Лиги Европы. Обещанного атакующего футбола от «Локо» ждать не приходится (тем более с потерей Алексея Миранчука), интересно будет посмотреть, что на европейском уровне предложит соперникам тренер «Локомотива».

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Букмекеры ждут в этом матче минимум три гола, что логично, учитывая результативность «Зальцбурга». Если «Локомотив» пропустит первым, ему придется раскрываться, что тоже будет на руку хозяевам. На победу хозяев коэффициент слишком небольшой, а вот заиграть голы в этом матче можно. На тотал 3 мяча и больше в БК Winline дают 1,66. В матчах «Локомотива» много голов — редкость, но тут все-таки больше стоит отталкиваться от хозяев.

Андрей Санталов

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