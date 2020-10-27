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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшую команду мира не остановить: анонс матча «Локомотив» — «Бавария»

Мировые суперзвезды готовы дать шоу в Москву.

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Источник: РИА "Новости"

В этой Лиге чемпионов «Локомотив» похоронили сразу после жеребьевки. В группе с «Баварией» и «Атлетико» в плей-офф ЛЧ не выйти, да и на третье место шансы, казалось, невелики. Однако российский клуб уже набрал одно очко на выезде с «Зальцбургом», так что надежда еще жива. Другое дело, что приходится играть по три матча за неделю, это непростой график для возрастных футболистов «Локо». Возможно, как раз с усталостью связано поражение от аутсайдера РПЛ «Ротора». Плюс равноценной замены ушедшим Алексею Миранчуку и Жоау Мариу найти не удалось.

У «Баварии» было тяжелое начало сезона, все-таки после финала ЛЧ у игроков было мало времени восстановиться. К тому же ушло несколько важных футболистов (особенно сказывалась потеря Тиаго). Однако мюнхенский клуб в трансферное окно подписал для обоймы Дугласа Косту, Шупо-Мотинга и еще пару игроков и теперь спокойно себя чувствует в матчах на два фронта. В бундеслиге команда Флика забивает больше 4 голов в среднем за игру, в ЛЧ разгром «Атлетико» 4:0 тоже говорит сам за себя. В суперформе Левандовски, Киммих царит в центре полузащиты, а Мюллер по-прежнему замечательно себя чувствует в роли блуждающего плеймейкера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Год назад «Локомотив» хоть и был близок к тому, чтобы отнять очки у «Ювентуса» с «Атлетико», но все-таки железнодорожникам не удалось это сделать. Вообще последний раз «Локо» обыгрывал топ-клуб в еврокубках в далеком 2004-м (3:0 с «Интером» и 2:1 с «Монако»). Это третья подряд Лига чемпионов для российской команды, две предыдущие попытки пробиться в евровесну закончились неудачей. У «Баварии» же продолжается победная серия в ЛЧ (12 матчей), в прошлом сезоне Мюнхен с удовольствием громил соперников и на выезде: 7:2 с «Тоттенхэмом», 6:0 с «Црвеной Звездой», 3:0 с «Челси»…

Последний приезд в Россию для «Баварии» получился не слишком приятным — немецкая команда проиграла «Ростову» Бердыева 2:3 в 2016-м. Некоторые игроки Мюнхена помнят тот выезд и вряд ли расслабленно подойдут к сегодняшней встрече. К тому же эта версия «Баварии» сильнейшая как минимум в 21-м веке, так что у «Локомотива» вряд ли получится здесь сотворить сенсацию. Чистая победа чемпиона Германии оценивается невысоко, поэтому имеет смысл рассмотреть победу «Баварии» с форой -2,5. В БК Winline на это событие дают коэффициент 2,04.

Андрей Санталов

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