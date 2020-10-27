Лучшую команду мира не остановить: анонс матча «Локомотив» — «Бавария»

В этой Лиге чемпионов «Локомотив» похоронили сразу после жеребьевки. В группе с «Баварией» и «Атлетико» в плей-офф ЛЧ не выйти, да и на третье место шансы, казалось, невелики. Однако российский клуб уже набрал одно очко на выезде с «Зальцбургом», так что надежда еще жива. Другое дело, что приходится играть по три матча за неделю, это непростой график для возрастных футболистов «Локо». Возможно, как раз с усталостью связано поражение от аутсайдера РПЛ «Ротора». Плюс равноценной замены ушедшим Алексею Миранчуку и Жоау Мариу найти не удалось.



У «Баварии» было тяжелое начало сезона, все-таки после финала ЛЧ у игроков было мало времени восстановиться. К тому же ушло несколько важных футболистов (особенно сказывалась потеря Тиаго). Однако мюнхенский клуб в трансферное окно подписал для обоймы Дугласа Косту, Шупо-Мотинга и еще пару игроков и теперь спокойно себя чувствует в матчах на два фронта. В бундеслиге команда Флика забивает больше 4 голов в среднем за игру, в ЛЧ разгром «Атлетико» 4:0 тоже говорит сам за себя. В суперформе Левандовски, Киммих царит в центре полузащиты, а Мюллер по-прежнему замечательно себя чувствует в роли блуждающего плеймейкера.