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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сложный экзамен: анонс матчей «Краснодара» и «Зенита» в ЛЧ

В соперниках — гранды европейского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» — «Челси»

Первый домашний матч в Лиге чемпионов для «Краснодара» — и сразу топовый соперник. «Быки» не в лучшем состоянии подходят к этой встрече: нет Петрова, Кабелла, участие Классона под вопросом. Но есть и хорошая новость: перед матчем с командой начал тренироваться Вандерсон. Поражение от «Спартака», возможно, оставило неприятный осадок, но до этого была неплохая ничья с «Ренном», да и смелая игра «Локомотива» с «Баварией» может вдохновить краснодарцев на подвиги.

Лига чемпионов 2020/2021
Группа E, 28.10.2020, 20:55

Краснодар-Челси-
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«Челси» тоже непросто даются матчи на два фронта, три последних матча команда Лэмпарда завершила вничью. Притихла атака с Хавертцем и Вернером, зато с новым вратарем Менди «синие» уже выдали три игры на ноль. Правда, в Краснодар не полетел защитник Силва, а пара Зума — Кристенсен надежностью не отличается. «Челси» в этой игре, конечно, фаворит, но в гостях и ничья будет приемлемым результатом — главные матчи впереди с «Ренном» и дома с «Краснодаром». Так что тут можно обратить внимание на ставку «обе команды забьют» — в БК Winline это событие оценивается коэффициентом 1,91.

«Боруссия» Д — «Зенит»

«Зенит» перестал быть неуязвимым. Впервые с 2015 года питерцы проиграли дома два матча подряд, причём в обеих встречах они считались фаворитами. Упущенная ничья с «Брюгге» еще больше усложнила задачу выйти из группы. Очень невовремя выбыли Малком и Азмун, привычной мощи в атаке нет. Также видно, что на Дзюбе и его одноклубниках сказался суровый график нового сезона. Мог бы помочь Дриусси, но аргентинец еще не набрал форму.

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 28.10.2020, 23:00

Боруссия Д-Зенит-
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«Боруссия» тоже стартовала в Лиге чемпионов не лучшим образом, проиграв «Лацио». Но дома Дортмунд в этом сезоне показывает стопроцентный результат, отгружая соперникам по 3−4 мяча. Так, немецкая команда в выходные не испытала никаких проблем в дерби с «Шальке» (3:0). Супербомбардир из Норвегии Холанд уже забил 7 голов в 7 матчах, а есть еще Санчо, Ройс… Добавим к этому плохую игру «Зенита» на выезде в ЛЧ (1 очко в 5 последних матчах) — шансов устоять у команды Семака сегодня практически нет. На победу «Боруссии» с форой — 1,5 дают коэффициент 1,78.

Андрей Санталов

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